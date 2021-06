Juan José Tur, Juanjele: «De pequeño cantaba en los bares a los que iba con mis padres»

«Me llamo Juanjele y si estás tristele te toco el ukelele» así se presenta Juanjo Tur, ganador del premio Cançó de Sant Joan 2021 con el tema ‘Nit màgica de juny’, un certamen que organiza el Institut d’Estudis Eivissencs por segundo año consecutivo. Con solo 19 años Juanjele, nacido en Jesús, ya ha actuado en diferentes bares, hoteles y restaurantes de la isla, quedó finalista en los castings de La Voz Madrid y tiene varias canciones en YouTube, alguna ya con casi 9.000 reproducciones. Además, compagina el mundo de la música con sus estudios de Turismo en la UIB y con un trabajo como camarero.

En primer lugar, enhorabuena por el premio Cançó de Sant Joan del IEE. ¿Qué ha significado para su carrera artística este reconocimiento?

Para mí es un honor y un orgullo porque es un reconocimiento al trabajo que estoy haciendo. Es una manera, a mi parecer, de ver que lo que hago funciona, que le gusta a la gente y también me motiva a continuar con nuevos proyectos. Además, también es un empujón para darme a conocer.

¿Cómo surgió la canción ‘Nit màgica de juny’?

En primer lugar, una amiga de mi madre vio en Facebook que había un concurso de música en catalán organizado por el IEE y me lancé a intentarlo. Yo he compuesto todos mis temas siempre desde cero, pero es verdad que no había hecho aún ninguna canción en catalán. En ese mismo momento empecé a componer, me acordé de lo que yo mismo había vivido la noche de Sant Joan unos años antes y empecé a escribir sobre eso. Después hablé con mi productor y le gustó mucho la idea, estamos muy contentos con el resultado.

Se acaba de estrenar el videoclip de la canción ¿Cómo y dónde lo habéis grabado?

El videoclip está grabado en Santa Eulària, en Cala Pada y también en mi estudio. Fuimos un grupo de amigos a esa playa para intentar recrear la ‘màgica nit d’estiu’ que se refleja en la canción y su historia. Luego, en mi estudio, grabamos las escenas con la hoguera, recreando la noche de Sant Joan. La verdad es que tenía muy clara la idea des del principio y Joan Riera, que grabó el videoclip, me ayudó mucho a hacer realidad todo lo que tenía en la cabeza.

¿De dónde le viene esta pasión por la música?

Es curioso porque mi hermana y yo somos los únicos que tocamos algún instrumento en la familia. Ya de muy pequeño, con cuatro años, cuando iba a algún restaurante con mis padres a cenar, me levantaba y cantaba por todas las mesas. Imagínate a un niño de cuatro años cantando mesa por mesa sin parar la canción ’Ave María’ de David Bisbal, era un show. Mis padres entonces me apuntaron a la escuela de música Clave de Sol, donde aprendí lo básico. Después de eso, estudié también en la escuela municipal de Vila, donde estuve cantando en el coro y aprendí a tocar el saxofón. Finalmente, estudié unos años en el conservatorio. Pero aunque he apartado mis estudios oficiales de musica, no paro de intentar crecer. He aprendido a tocar el piano y la guitarra por mi cuenta, asisto a cursos de canto... Intento no parar de evolucionar.

¿De dónde surge el nombre de Juanjele?

Mis amigos me llaman así desde pequeño, pero hay una anécdota graciosa. Cuando llegué a la semifinal de La Voz Madrid, me quedé a las puertas de entrar a las audiciones a ciegas, el jurado también me preguntó por el nombre y yo les respondí: «Juanjele, si estás tristele te toco el ukelele». No se lo esperaban, se rieron mucho.

Su último videoclip titulado ‘El de antes’ se ha viralizado en la red. ¿Cuáles son tus nuevos proyectos?

Quiero lanzar como mínimo cinco temas nuevos este verano. El curso pasado, me fui a Girona a estudiar Producción Musical y allí conocí a mucha gente como productores, a otros cantantes... Mi idea es colaborar con toda esta gente y ser constante. Soy consciente de que la industria de la música es difícil y conlleva mucho esfuerzo, pero haré todo lo que pueda para hacer una buena promoción de mi música y crecer en las redes sociales para conseguir que, poco a poco, mis canciones lleguen a más personas.

¿Estos nuevos temas seguirán en la misma línea de estilo pop como ‘Nit màgica d’estiu’ o como otros de sus temas?

No quiero encasillarme, hoy en día salen cada vez más estilos de música y quiero probar con el trap y el reguetón. Es más, el siguiente tema que publicaré se titula ‘No te hagas’ y será una canción de reguetón.

También estudia Turismo, ¿se ve en un futuro dedicándose solo a la música?

Es mi sueño. Estudio Turismo para tener un plan B, compaginaré la música con mis estudios en la universidad. Pero me encantaría en un futuro vivir de mis canciones.