Una ibicenca, en el podio de los graduados más brillantes de Bellas Artes de España

Para optar al reconocimiento que otorga esta entidad de ámbito nacional, la joven ibicenca tuvo que presentar todos sus méritos y justificarlos con la documentación correspondiente. Atesora unos cuantos porque durante sus años universitarios no ha parado de hacer talleres y de implicarse en actividades educativas y sociales. «Hice cursos del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y participé en el ‘Week Emprende. Ideas UPV’», detalla. También se apuntó a la iniciativa Aprendizaje y Servicio de su universidad, que le permitía llevar a cabo proyectos académicos vinculados al voluntariado. «Estuve impartiendo talleres de arte ocupacional a personas sin hogar en Sant Joan de Déu de Valencia y participé en un exposición con Pillows4life y la organización Grupo Martes para recaudar fondos destinados a personas que se estaban desintoxicando de diferentes adicciones», señala la joven, que también formó parte de la delegación de alumnos de su facultad. El espíritu emprendedor es uno de los aspectos que Sedea ha valorado especialmente de Matías, que además de estudiar, en las temporadas de verano ha trabajado en el negocio familiar.

Lo que motivó a la ibicenca a presentarse al ranking de Sedea fue sumar méritos a su currículum para luego tenerlo más fácil para solicitar becas y seguir formándose. «Me gustaría pedir una beca Fulbright para estudiar un máster de Bellas Artes en Estados Unidos», explica. Otra de las opciones que baraja es regresar a la Facultat de Belles Arts de Sant Carles, en la UPV, que, destaca «es una de las mejores de Europa».

Aunque a Pilar Matías desde pequeña le gustaba mucho pintar y soñaba con ser artista, su futuro profesional, hasta que llegó a Bellas Artes, parecía encaminarse por otros derroteros. Estudió Bachillerato científico en Ibiza, en Sa Real, y sacó muy buenas calificaciones.

De Psicología a Bellas Artes

Cuando expuso la idea de que quería estudiar Bellas Artes, recuerda que a su alrededor hubo personas que le desalentaron diciendo que se «iba a morir de hambre» o que esa «carrera no servía para nada». De hecho, empezó a estudiar Psicología en Valencia, pero después de un año decidió dar el salto y hacer caso, por fin, a «a esas mariposas» que sentía en el estómago cuando pensaba en hacer Bellas Artes.

"El apoyo de mi familia fue fundamental para hacer la carrera de Bellas Artes" Pilar Matías Gallego - Graduada en Bellas Artes

«No fue fácil, lo pasé muy mal porque no terminaba de estar segura, pero me he dado cuenta de que sirve de algo luchar por tus sueños», comenta. El apoyo de su familia, asegura, «fue fundamental». La carrera la realizó entre 2015 y 2020 y en los dos últimos años se especializó en Dibujo y Pintura. De gustos clásicos, se decanta por el arte figurativo y le gustan mucho los retratos y los paisajes. Entre sus pintores favoritos están Gustav Klimt y Joaquín Sorolla.

En estos años, Matías ya ha tenido la oportunidad de mostrar sus obras en varias exposiciones colectivas, la última, ‘Identitart’, fue en 2020 y estaba comisariada por la Fundación Brito de Brasil.

Desde verano del año pasado, la joven ibicenca está en la isla dedicándose un tiempo a sí misma y a buscar su camino como artista, antes de continuar con su formación. Está centrada en pintar pensando en la posibilidad de hacer su primera exposición en Ibiza. Además, da clases particulares de dibujo y pintura.

Aunque su meta más próxima es viajar a Estados Unidos para continuar con su formación, en un futuro a Pilar Matías le gustaría establecerse en Ibiza. «Me encantaría crear aquí un espacio cultural que fuera al mismo tiempo galería y academia y que diera cabida a toda la gente a la que le gusta el arte en la isla», comenta con mirada soñadora.