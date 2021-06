El Departament de Transports del Consell Insular d’Eivissa ha reprès l’activitat d’un total de set línies d’autobús (entre les que destaca la L9) per la temporada d’estiu i s’han ampliat durant aquest mes de juny les freqüències de sis més. “El transport públic és essencial i estem fent tots els esforços possibles per recuperar la normalitat. Per això, reforçam línies i recuperam freqüències de bus per oferir un servei de qualitat a la ciutadania. Les millores continuaran al juliol”, ha explicat el conseller insular de Transports, Javier Torres.

En concret, ja s’han posat en marxa la L9 (que connecta Sant Antoni amb Sant Josep i l’Aeroport), la L4.7 (per anar des de Sant Antoni a Cala Bassa i Platges de Comte), la L11 (Eivissa - Sant Jordi - Ses Salines), la L19 (Santa Eulària - Sant Rafel - Sant Antoni), la L34 (Sant Antoni - Can Coix - Cala Salada), la L16C (Santa Eulària > Sant Carles - es Figueral - Cala Sant Vicent), la L18B (Es Canar - Cala Martina - Santa Eulària) i la L24 (Cala Nova - es Canar - Santa Eulària - Aeroport).

Quant a la línia L4.7, l’autobús es pot agafar a l’estació d’autobús de Sant Antoni a les 10h, 12h, 15h, 17h i a les 19h hores.

Ampliació de freqüències

A més, el Departament de Transports ha ampliat aquest mes de juny les freqüències de sis línies: la L14 (que uneix Eivissa amb Platja d'en Bossa ) ha reprès el servei de diumenges i festius; la L12A (Eivissa, Puig d'en Valls i Jesús) tindrà serveis a les 16:15, 17:30, 18:45, 20:00 i 21:15 hores; la L42B (la circular que connecta Sant Josep amb Es Cubells, Cala Vedella i Cala Tarida) també operarà a les 14h, 17h, 18h i 19h; la L50 (Cas Dominguets - Es Gorg - Puig den Valls - Es Gorg) realitzarà el recorregut d’estiu i la L25A tindrà el servei de dilluns a dissabte de les expedicions 21:00 i 22:30 (des de el Port) i a les 21:45 i 23:15 (des d’Eivissa). Per últim, la L3 operarà els dissabtes amb les mateixes freqüències que ofereix aquesta línia de dilluns a divendres.

Tota la informació dels horaris del servei públic d’autobús es pot consultar a la pàgina web https://eivissa.tib.org