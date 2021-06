Los casos activos de covid en Ibiza y Formentera suben y alcanzan el nivel más alto desde el 13 de marzo

Los casos activos de coronavirus en Ibiza y Formentera aumentaron ayer hasta los 166, el nivel más alto desde la jornada del 13 de marzo, fecha en la que se notificaron 173 casos activos. La cifra se alcanzó en una jornada en la que el laboratorio de Microbiología del Área de Salud de Ibiza y Formentera detectó 18 nuevos positivos.

Relacionadas Un brote de covid en Formentera origina 8 nuevos casos en la isla en una sola jornada

En cuanto a la localización de los nuevos contagios identificados, diez de ellos se produjeron en Ibiza, mientras que los ocho restantes se deben al surgimiento de un brote laboral-domiciliario en la isla de Formentera, originado en unos restaurantes de la isla, lo que eleva el número de casos activos en la pitiusa menor hasta los catorce.

Por municipios, cuatro de los diez positivos detectados pertenecían a Vila, mientras que tres se notificaron en Sant Antoni y dos en la localidad de Santa Eulària. Por su parte, hay un contagio en la isla de Ibiza cuyo municipio de origen se desconoce.

En cambio, la presión hospitalaria debida al impacto del covid disminuye. Con respecto al día anterior, hay dos pacientes menos ingresados -todos ellos en el Hospital Can Misses- en Ibiza. En conjunto permanecen hospitalizados cinco pacientes, la menor cifra en lo que va de año y unos datos que no se registraban desde hace diez meses. De ellos, cuatro se recuperan de la enfermedad en planta, mientras que uno recibe tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos de Can Misses.

En conjunto permanecen hospitalizados cinco pacientes, la menor cifra en lo que va de año

En cuanto a los enfermos leves o asintomáticos que se recuperan desde sus casas, el total en Ibiza y Formentera se eleva a 161 -es la cifra más alta desde el registro del 11 de marzo-, frente a los 143 que había registrados el día anterior.

De los pacientes que no necesitan atención hospitalaria, 147 se recuperan en Ibiza, mientras que desde Formentera lo hacen 14 personas. Los enfermos leves o asintomáticos cuentan con el seguimiento telefónico de los profesionales de Atención Primaria del Área de Salud de Ibiza y Formentera.

El número de profesionales en vigilancia no experimenta ninguna variación. Solo un miembro del personal sanitario, positivo por covid, permanece en vigilancia.