La patronal pitiusa critica los requisitos para acceder a las ayudas covid del Gobierno

La patronal empresarial de Ibiza y Formentera lamenta la baja cifra de solicitudes de las ayudas estatales para paliar las pérdidas provocadas por la pandemia. Pimeef y CAEB señalan que los criterios para otorgarlas limitan la convocatoria y que los trámites pertinentes tienen cierta complejidad.

Solo 529 empresas pitiusas las han solicitado hasta el momento. Estas subvenciones están dirigidas a las empresas que hayan acumulado deudas desde el 1 de marzo de 2020 al 31 de mayo de 2021, entre otros supuestos. En Ibiza, los solicitantes son 470 entre empresas y autónomos, mientras que en Formentera la cifra desciende a 59, lo que representa el 12% y el 1,5%, respectivamente, de las empresas pitiusas que el Govern, de manera orientativa, calculó que se beneficiarían, un total de 7.142.

Las ayudas se pueden solicitar desde el 14 de junio y el plazo termina a las 15 horas del próximo lunes 28. Las empresas que no están endeudas porque han utilizado sus ahorros durante la crisis sanitaria o vías similares de financiación, junto con las que hayan contraído deuda con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, no pueden beneficiarse de este fondo, que llega tras más de 15 meses de pandemia y que no se cobrará hasta la segunda quincena de julio.

Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef, recuerda la propuesta que realizaron desde esta entidad: «Nosotros dijimos que las ayudas tenían que ser para las empresas con bajadas de ventas superiores al 30% o 40%, ahora nos encontramos con que muchos asociados que son de sectores que no entran en las ayudas, con grandes bajadas de ventas y grandes pérdidas, no pueden acceder a ellas», lamenta.

Asimismo, añade que los trámites correspondientes son «bastante farragosos», aunque sostiene que la «mayor traba» es la cantidad de empresas que no pueden justificar la deuda que tienen porque para enjugarla han recurrido a fondos propios o de los socios.

Rojo añade que el apoyo económico de las instituciones hubiera sido más fructífero hace tres meses, no ahora, cuando ya comienza un nuevo contexto sanitario y económico: «Los empresarios ya no estamos por las ayudas, sino por empezar a trabajar» dice.

Por su parte, el vicepresidente ibicenco de la CAEB, José Antonio Roselló, se muestra prudente en cuanto a las cifras de solicitudes y pide esperar hasta el día 28, cuando termine el plazo, para poder hacer la correspondiente valoración. Cree que tal vez algunas empresas están teniendo dificultades para cumplimentar los papeles pertinentes y que probablemente haya un cierto colapso en las asesorías y gestorías por este asunto.

Un decreto "ambiguo"

Sin embargo, Roselló destaca que el Govern tenía margen para aplicar el régimen estatal de ayudas de una forma distinta: «Se ha interpretado que está destinado a pagar deudas, pero el real decreto ley del Estado es muy ambiguo en este sentido», explica como motivo de que parte de las empresas hayan quedado excluidas. Así, recuerda que aquellas que contaban con tesorería propia antes de la pandemia o con inversiones financieras para periodos críticos a nivel económico y que ya las han utilizado, quedan fuera de las ayudas covid. También cree que «tal y como está redactada la convocatoria, se puede advertir que se está pensando en un prorrateo al alza». «Creo que el Govern, dentro del marco del real decreto ley, está pensando en sucesivas rondas para aumentar la asignación de la ayuda», opina Roselló.

La presidenta de la CAEB a nivel balear, Carmen Planas, ha pedido ampliar el plazo: «Este cronograma de solicitudes revela que los términos en los que están aprobadas las ayudas están suponiendo un obstáculo para gran parte de nuestro tejido productivo», declaró ayer.

Desde la conselleria de Hacienda que dirige Iago Negueruela señalan que el margen de maniobra del Ejecutivo autónomo sólo se encontraría en una posible ampliación de los plazos para realizar los trámites, o en la ampliación del tipo de actividades económicas que puedan optar a estos fondos.