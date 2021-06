Ibiza entrará mañana en la lista verde de Gran Bretaña, según la prensa del país

Según publica The Times, Gran Bretaña podría anunciar mañana que las Islas Baleares (pero posiblemente no España en su totalidad) pasarían ya al color verde de su particular semáforo, lo que implicaría la verdadera reactivación turística del archipiélago y especialmente de Ibiza, teniendo en cuenta que antes de la pandemia (en 2019) las Baleares recibieron 3.691.428 británicos, de los que 821.398 fueron en Ibiza y Formentera.

Si finalmente Boris Johnson abre mañana la puerta a que sus ciudadanos puedan visitar las Pitiusas, la medida entraría en vigor el día 26 de este mismo mes, por lo que en pocos días se podría detectar un aumento de las reservas en Ibiza y Formentera.

El hándicap con el que cuentan las Islas Baleares frente a un destino como Malta, que también está a la espera de ingresar en las lista verde, es la tasa de vacunación. Mientras que en Malta es de un 80%, en el archipélago el porcentaje, a día de hoy, es del 32,4% de ciudadanos con la pauta de vacunación completa.

Esta misma mañana, el portavoz del gobierno británico, John Whittingdale, ha asegurado que esperaba que se pudiera incluir a más países en la lista verde. "A la gente le gusta escaparse al sol y esperamos que sea posible aumentar el número de países en la lista verde", esplicó a Sky News. Sin embargo, Whittingdale no ofreció ninguna información sobre qué países se añadirán, ni cuántos.

Actualmente, sólo 11 países figuran en la lista verde de Reino Unido, es decir, la lista de países a los que los británicos pueden viajar sin tener que autoaislarse al volver a casa.

España al completo está actualmente en la lista ámbar, lo que significa que quienes regresen al Reino Unido deben aislarse en casa durante diez días y hacerse dos pruebas de detección del coronavirus.

A falta de la confirmación oficial de mañana sobre qué zonas pasan a ser verdes, lo cierto es que el primer ministro Boris Johnson está soportando un gran presión interna para que incluya a sus destinos preferidos en la ansiada lista verde.

Dudas

Sin embargo, Hosteltur, el medio de comunicación especializado en el sector turístico, publicaba ayer en su web que "hay pocas esperanzas de que cambie algo sustancial en las restricciones de viajes del Reino Unido y en la lista verde de destinos a los que se puede viajar sin cuarentena".

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la confianza del consumidor británico está bajo mínimos tras las decisiones, en ocasiones contradictorias, de su propio gobierno, que han provocado retrasos y cancelaciones en las reservas de los ingleses, que están ansiosos de irse de vacaciones. Muchos han perdido la esperanza ya de viajar fuera de su país este verano.