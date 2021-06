Educación planea un nuevo curso escolar todavía con mascarillas

Durante su visita ayer a las obras que se realizan en el Instituto Isidor Macabich, el conseller balear de Educación, Martí March, informó de que se ha elaborado un protocolo entre los departamentos de Sanidad y Educación, que ya ha pasado por la mesa sectorial y se ha enviado a los centros educativos. Un documento que March ha calificado de «protocolo de prudencia».

«La incidencia en Balears es baja, tendremos a los docentes vacunados, se plantea que los adolescentes de entre 12 y 18 años se vacunen antes del inicio del curso escolar y en paralelo avanza la inmunización del grueso de la población», señaló Martí March, quien también quiso rebajar la euforia: «Lo cierto es que el bicho sigue ahí y hasta que no haya una inmunización colectiva debemos ser prudentes y atenernos a lo que nos dicten las autoridades sanitarias».

El conseller no quiso aclarar si los alumnos dejarán de usar las mascarillas en espacios abiertos como el patio de las escuelas, y ha recordado que «no llevar mascarillas en el espacio público no quiere decir que no tengamos que mantener las distancias y evitar las aglomeraciones. Deberemos continuar nuestra vida con una mascarilla siempre a mano».

Curso exitoso

March felicitó al personal docente y a las familias por cómo se ha desarrollado el curso escolar que ahora finaliza : «Las escuelas han permanecido abiertas y han sido un espacio seguro. Esto es un éxito colectivo».

El conseller recordó que muchos países europeos han cerrado centros escolares, pero que la experiencia del curso anterior fue decisiva: «No podíamos tener las escuelas cerradas, no era bueno para la igualdad ni para la sociabilidad de los alumnos».