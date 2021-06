Destituido el Defensor del Menor de Baleares tras negarse a ser vacunado

La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, destituyó ayer al director de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), Serafín Carballo, por rechazar ser vacunado contra el covid. «Hace una semana estábamos actualizando la lista de altos cargos vacunados y no aparecía pese a que le tocaba por edad. El lunes hablé con él y le dije que su postura era muy respetable, pero que al ocupar un cargo público podía tener consecuencias. Esta mañana [por ayer ] he vuelto a hablar con él y me ha comunicado que su decisión de no vacunarse es firme», explicó Santiago.