El Consell de Ibiza quiere precintar pisos turísticos ilegales de una forma más ágil y rápida

Los objetivos principales serán la supervisión, el control y la verificación del cumplimiento de la normativa turística, el adecuado funcionamiento de las actividades y servicios del sector y detectar dichas actividades clandestinas. Así, en el plan se pone especial atención en el alquiler turístico en edificios plurifamiliares y en aquellas empresas que hacen de intermediarias en estos casos que no están inscritas en el registro de empresas, actividades y establecimientos turísticos de Ibiza, sin dejar de lado el control de otras actividades turísticas. No obstante, Cardona admite que el Consell no tiene competencias para precintar estas viviendas vacacionales en las que se centra su plan.

Destaca que trataron de cambiar la ley para poder precintar pisos de forma ágil desde el propio Consell: «Pero PSOE y Podemos votaron en contra en el Parlament, así que tenemos que seguir el procedimiento administrativo normal», explica la directora insular. Admite que se trata de un procedimiento más largo, pero que no por ello dejarán de actuar contra estas actividades irregulares.

Así, asegura que desde el Consell tienen competencias para sancionar, y que como no pueden precintar pisos, tal y como desearían en el equipo de gobierno, pueden solicitar las órdenes judiciales correspondientes: «Primero tenemos que hacer el procedimiento sancionador pidiendo medidas cautelares y solicitar a un juez que nos de la orden para precintar», cuenta.

Atender las quejas «al día»

Este plan se aprueba como apoyo a un sector que sufre las consecuencias de dicha competecia desleal. Y es que Cardona señala que reciben muchas quejas y denuncias en este sentido y que tratan de «atenderlas al día».

Esta es la primera ocasión en que se aprueba un plan de este tipo con el actual equipo de gobierno: «Cuando lo íbamos a hacer, llegó el covid y nos trastocó todo un poco, pero no era un tema prioritario porque el año pasado, a raíz de la pandemia, no tenía sentido hacer inspecciones», asegura Cardona. Ahora ya se recupera la actividad con cierta normalidad y se debían establecer las líneas de trabajo de cara a los inspectores, subraya además Cardona.

Desde el Consell también recalcan que con este proyecto se busca garantizar el respeto a los derechos de los usuarios de los servicios turísticos e informar a los responsables de estos servicios acerca de sus derechos y del cumplimiento de sus obligaciones.

Otro de los efectos que se pretende conseguir con este plan es «garantizar un mínimo de calidad turística» ya que se requerirá a los sancionados que restablezcan el buen funcionamiento de su actividad, así como promover la competitividad dentro del sector y mejorar la calidad de la oferta de Ibiza.