Ataque de perros en Formentera

Un rebaño de ovejas de la finca de Can Joan Blai, situada en la venda de Porto-Salé, en Formentera, sufrió la mañana del domingo el ataque de dos perros que acabaron con la vida de tres corderos e hirieron a dos ovejas.

Este episodio engrosa la triste lista de corderos y ovejas que han sido objeto de este tipo de ataques y que en una cabaña tan reducida como la de Formentera, apenas 900 cabezas, produce desaliento y desánimo entre los ganaderos.

Un familiar de la propietaria afectadas, Manuel Mayans, no dudó en expresar su indignación, pero antes describió: «Un perro color canela, de talla media, y un bulldog pequeño y negro han matado a tres corderos y han dejado varias ovejas heridas».

Este testigo advirtió de que este tipo de ataques pone en jaque el futuro del sector: «La ganadería en Formentera está agonizando en gran parte por esto, de nada sirve la ayuda del Consell a la Cooperativa si no arreglan primero el tema de los perros sueltos, que es su competencia», insistió.

Recuerda que la actividad ganadera está muy relacionada con el mantenimiento del paisaje de la isla: «Si no hay ganadería no hará falta hacer paredes de piedra, estalonar higueras ni sembrar grano... La Cooperativa como mucho hará ‘jardinería’ para que quede bonito, para sembrar y cosechar grano y paja que no podrá consumir nadie».

Este vecino, en nombre de la familia, reclamó al Consell de Formentera: «Debe hacer cumplir al 100% la ordenanza de tenencia de perros».

Tanto la Cooperativa del Campo como la asociación ganadera y propietarios se suman a la demanda para que se extreme el control sobre los perros sueltos en la isla. El pasado año, en plena pandemia, apenas hubo ataques de estas características, que ahora con el aumento de la población flotante vuelven a producirse. La cabaña ovina y caprina es de unas 900 cabezas.