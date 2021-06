Josep Vallribera: «En Ibiza hay una tradición de artistas y todos se merecen tener un espacio»

Lleva ya un mes y medio en Ibiza con su pareja, la editora Hildegund Jenninger. ¿Están de vacaciones o su visita tiene algún otro propósito?

Nosotros de vacaciones no estamos nunca, siempre conectamos todo con la cultura y el arte. No hemos ido ni un día a la playa, no tenemos tiempo. Estamos haciendo vida cultural: hemos ido a la inauguración de la exposición del MACE ( Focus IV. ‘La Reina Blanca’), hemos visitado algunas galerías, hemos ido a la presentación de algún libro…

También ha estado recientemente en Mallorca, donde expone por primera vez…

Sí, estoy exponiendo en Can Gelabert, en Binissalem, es una muestra que ha impulsado Edicions H. Jenninger. La exposición termina el 29 de este mes. Estoy muy contento. Es una pequeña retrospectiva en la que también hay obra reciente, de hace meses.

Supongo que la pandemia habrá dado al traste con exposiciones que tenía programadas.

Sí, tenía varias exposiciones en el extranjero y todas se han anulado. A finales de este año empiezo otra vez a recuperar lo que he perdido, pero he estado dos años con todo completamente cancelado.

¿Ha supuesto el covid también un parón en su actividad creativa?

No, he trabajado como nunca.

¿Está experimentando artísticamente con algo nuevo?

Sí, últimamente hago bastante obra empleando palabras con luz de neón. Me atrae la contradicción que crea, por ejemplo, escribir mensajes como ‘natura pura’ utilizando algo tan artificial como el neón, es algo que da que pensar.

Se expresa con poesía, con fotografía, con pintura...Es difícil encasillarle en un estilo.

Yo hago ‘art total’. No soy antinada, pero no soy de estilo. Aún así se me reconoce con lo que hago. Hay muchos artistas, como Picasso, que han hecho de todo, escultura, fotografía, cerámica... yo comparto esa mentalidad, la de hacer lo que te sale de dentro dependiendo del sitio y el momento en el que te encuentres. Por eso, siempre en mis obras escribo la fecha, la hora y el lugar donde las he hecho. Me divierte cada momento que vivo, por eso lo plasmo en lo que sea, ya sea en pintura o en neón.

¿Huye de las modas?

No me interesan las modas, pero siempre soy actual.

¿Le ha sido complicado ganarse la vida con el arte?

Hemos conocido la miseria económica. Empezamos a vivir del arte a partir del año 84. Pero a pesar de haber vivido momentos horrorosos, también he conocido gente muy importante del mundo del arte.

¿Se ha planteado alguna vez dejar de crear?

Nunca, eso es imposible.

¿Tiene en mente algún proyecto en Ibiza o vinculado con la isla?

(Contesta Hildegund Jenninger) Para el año que viene en abril preparamos en el Museo de Arte Contemporáneo de Requena una exposición en la que presentaré a tres artistas de Ibiza, Josep Vallribera, Pep Tur y Bonet Vallribera. (Josep Vallribera) Siempre buscamos lo que llamo Ibiza Connection. En Ibiza haremos algo en mayo del año que viene.

¿Considera que se le saca suficiente partido a la isla como destino cultural?

Ibiza ha tenido mucha cultura, ha sido un lugar al que han venido grandes artistas y hay que aprovecharlo para divulgar la faceta cultural de la isla internacionalmente. Ibiza se tendría que potenciar como destino cultural, porque hay suficiente material para esto.

Recuerdo que cuando expuso en Can Botino comentó que Ibiza debería dedicar un espacio a los artistas ibicencos...

En Ibiza hay una tradición de artistas y todos se merecen tener un espacio, te gusten o no. Creadores como Vicent Calbet, Antonio Pomar, Adrián Rosa, Josep Marí... cuyas obras no tienen espacio en el MACE porque no han hecho obra de vanguardia deberían tener un lugar digno para ellos en Ibiza.

Hablando del MACE, Ibiza puede presumir de tener uno de los museos de arte contemporáneo más antiguos de España. ¿Cree que se le da el valor y que tiene la proyección que se merece?

Se le debería dedicar más presupuesto.

En esta visita a la isla, como nos explicaba, ha tenido tiempo de tomarle el pulso a la actividad artística local. ¿Cómo ha visto el panorama?

La verdad es que sería interesante que hubiera alguna galería de arte de vanguardia, creo que Ibiza se lo merece. Me refiero a Vila. Por otra parte, creo que en la isla no se hace una selección profunda de lo que se expone debido a la amistad que se tiene con la gente, es algo que he criticado a veces y que ha pasado toda la vida, también yo me he enfrentado a este problema cuando tenía galería de arte en Sant Antoni en los años 60 y 70 y he sucumbido. Con más edad lo he reconocido, hay que ser muy selectivo sin despreciar a nadie, respetando a todo el mundo. Siempre digo una cosa, no hay nada más criminal que ayudar a un artista que no lo es, porque al final se dará cuenta y será un drama.

Abrió tres galerías durante los años que residió en Ibiza. ¿Se atrevería ahora a hacer lo mismo?

No, ahora no tengo tiempo para esto. Antes no exponía mis obras, porque siempre tenía el problema de que no podía exhibir mi trabajo en la galería que yo mismo llevaba, porque aunque yo pensara que sí, aquí la gente no opinaba lo mismo. La primera que vez que lo hice fue en el año 1966 en una colectiva que se llamaba ‘Arte figurativo en Ibiza’ que dio la vuelta por Europa y que organizó la Galería Vallribera. Hoy con mi edad, si abriera una galería aquí, que no lo haré nunca, sería muy selectivo.

En su opinión, ¿qué es lo que convierte una creación en obra de arte?

Los mensajes. El arte, aunque sea abstracto tiene que tener mensaje y, además, de mala leche, crítico.