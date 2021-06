Ruta didáctica por el sector pesquero de Ibiza

Fabio, italiano de Venecia, que va acompañado de Ariadna, sí que tiene nociones de la materia porque es aficionado a la pesca y, de hecho, confiesa, le gustaría dedicarse a ella profesionalmente. Él es uno de los que va a plantear más preguntas a lo largo de la visita, que comienza en el interior de las instalaciones de la pequeña cofradía, que, detalla Marga Serra, «cubre el 20 por ciento de la demanda que hay en Ibiza».

El patrón mayor, que acaba de desembarcar su cargamento de pescado, lo ha pesado y lo ha depositado en cajones. Hay, sobre todo, ejemplares de rascassa (rascacio) y roja (cabracho), algunos todavía se mueven. Les coloca a cada uno su brida, que, como explica Serra, es «su DNI». «Hay 23 especies que se marcan con esta brida, que tiene un código QR y que garantiza la trazabilidad del producto desde que se captura hasta que llega al plato», señala. La bióloga acaba de repartir entre los asistentes etiquetas de ‘Peix Nostrum’, el distintivo que permite reconocer al consumidor que está comprando pescado capturado por la flota ibicenca. «El pequeño logotipo que aparece en la parte inferior en forma de caballito de mar indica que los ejemplares han sido capturados por pescadores de la cofradía de Ibiza», detalla Serra, antes de explicar toda la información que recoge la etiqueta, incluido el nombre común y científico del ejemplar capturado, el arte de pesca que se ha empleado y la fecha de desembarco y de consumo.

Mientras pone hielo laminado sobre el pescado fresco, Tur señala que «el producto se comercializa el mismo día que ha salido del agua o, como mucho, al día siguiente». También explica que en la Cofradía de Ibiza nunca se hace subasta sino que hay un precio fijo y que se funciona con contratos, la mayoría de palabra, con las pescaderías. «Aquí no queremos ni oír hablar de hacer subasta, porque ese sistema provoca que se pesque mucho y que se castigue a los caladeros y así te cargas el mercado y los precios», asegura. A continuación, Marga Serra destaca los esfuerzos que hace la Cofradía de Ibiza con el fin de asegurar la sostenibilidad de la pesca.

Tur muestra a los asistentes la nevera que tienen las instalaciones. Además, hay un congelador. Álex Núñez lo sabe bien, ha visitado el lugar en muchas ocasiones. «Mi padre es pescador en esta cofradía», comenta el joven de trece años, que se ha apuntado a la actividad con su abuela, Esperanza Escandell, que fue quien tuvo la iniciativa.

El grupo sale al exterior. Allí el patrón mayor muestra diferentes aparejos y artes de pesca. Todos se siguen empleando, excepto el morenell, «una nansa para capturar morenas». También tiene sobre la mesa una nansa para pescar pulpos, un curricán para capturar serviolas y otro para especies como bonitos y vaporetas. Hay, además, un palangre, una potera (un aparejo para pescar calamares), una muestra de los anzuelos que los pescadores de Ibiza emplean para la pesca al curricán y diferentes agujas para coser las redes. «El pescado que he desembarcado lo he capturado con redes, que aunque dan mucho trabajo, siempre garantizan que captures algo, cosa que no pasa con el palangre», responde Tur a una pregunta de Fabio. Mientras da estas explicaciones, enseña a los asistentes una red de trasmallo, que está desplegada. «Aquí tiene lo que llamamos una ‘delfinada’», dice señalando el agujero que han provocado unos delfines buscando alimento. «Estas redes están hechas en China, son una maravilla y muy baratas aunque no duran más de dos temporadas», asegura Daniel Torres, pescador en la Cofradía de Ibiza.

La ruta continúa en el muelle, donde están amarrados las tres embarcaciones de arrastre que tiene la cofradía y las de artes menores. La responsable de la actividad apunta con el dedo a sus matrículas, en las que se indica, en primer lugar, que pertenecen a «la lista tercera», lo que las identifica como embarcaciones de pesca profesional.

"No se hace pesca de arrastre sobre la posidonia" Marga Serra - Bióloga y guía de la actividad

Antonio Tur se sube a su llaüt y muestra cómo recogen las redes. «Antiguamente lo que ahora hace una pescador con una máquina, antes lo hacían diez personas», comenta Daniel Torres. Después, el grupo se acerca a uno de los arrastreros. «No se hace arrastre sobre posidonia, solo se hace a partir de 50 metros», explica Serra.

La bióloga recuerda las ferias gastronómicas que se organizaban antes de que llegara la pandemia para revalorizar algunas de las especies menos comerciales como el gerret (caramel). Por su parte, Torres ensalza las virtudes de pescados como la doncella y asegura que «el raor está sobrevalorado».

Llega la hora de la degustación: frita de polp regada con vino blanco de Ibiza. «Está buenísima», comentan todos al unísono.