El PSOE de Sant Antoni se olvida de su urgencia en cambiar el gobierno

En el pleno extraordinario celebrado a petición del PSOE para tratar la gestión de la crisis que provocó la dimisión de Cardona, Lorenzo subrayó que, «como garante de la legalidad en el municipio», Serra no podía seguir ocupando el cargo. PSOE-Reinicia y Unidas Podemos suman 10 concejales y necesitan uno más para la mayoría.

Dos meses después, y pese la urgencia manifestada en ese pleno, no ha habido ningún contacto entre el PSOE y Joan Torres, que entonces expresó su disposición a hablar con el grupo socialista «de lo que sea», para explorar la posibilidad de formar un gobierno alternativo. El segundo teniente de alcalde de Cs ya dejó claro entonces que no tenía ninguna intención de participar en ninguna maniobra para apartar al PP del mando.

El portavoz de PSOE-Reinicia de Sant Antoni, Simón Planells, asegura ahora que «de momento» no se ha intentado «ninguna aproximación» y que se ha ido hablando de cuestiones puntuales, como la crisis del departamento de Urbanismo, que, recalca, es «lo más conflictivo». «Desde la oposición hemos conseguido parar el cambio [que proyectaba el alcalde en la estructura del departamento de Urbanismo] que no nos gusta. Ahora intentamos ayudar y apoyar, cuando nos presenten el nuevo plan [organigrama], en el caso de que estemos de acuerdo. De momento estamos en esto», dice.

Hay que tener en cuenta que Joan Torres votó en contra, en el último pleno, y tumbó, con el apoyo de la oposición, la propuesta de Serra, lo que abrió otra crisis interna en el equipo de gobierno.

Escaso margen para gobernar

«En cuanto a la moción de censura. No sé si lo haremos, tenemos que hablarlo [en el partido]. Hay que tener en cuenta muchas variables», justifica Planells, que apunta, por ejemplo, que se tiene que evaluar si el margen que queda hasta el final del mandato es suficiente paras sacar proyectos. «Hay que tener en cuenta que todo el plan estratégico se ha paralizado», destaca Planells, que acto seguido puntualiza que el grupo socialista «no cierra puertas a nada».

El portavoz socialista incide en que ahora «el objetivo es que el departamento de Urbanismo funcione» porque «ahora mismo no se trabaja nada». «Esta es la realidad. Un arquitecto que gana una oposición no quiere entrar en el Ayuntamiento. Tenemos que preguntarnos las razones de ello y analizarlo. No hay arquitectos. Esto es un desastre. Nos urge que el departamento se ponga en marcha y vaya hacia adelante», recalca Planells que apunta, además, que la jefa de Urbanismo se encuentra de baja.

En este sentido, Planells asegura que la propuesta organizativa del alcalde (dividir el departamento en un área técnica y otra jurídica que dependa del secretario de la Corporación) «no es la adecuada» para desbloquear el departamento porque «es la del Ayuntamiento de Xàbia», en la comunidad valenciana. «El organigrama que propuso el alcalde era un copia y pega del de ese Ayuntamiento porque así lo decía el documento original».

La propuesta de PxE

Planells ve bien la propuesta del primer teniente de alcalde, acordada con el alcalde, para que «una tercera persona [el abogado y arquitecto mallorquín Antoni Ramis] haga una evaluación sobre el funcionamiento del departamento y propuestas de mejora».

Por su parte, el primer teniente de alcalde, de PxE, confirma que no ha habido ningún contacto por parte de los socialistas para tratar una eventual moción de censura. «Si tienen interés de hablar algo, ya llamarán», se limita a decir Joan Torres, lo mismo que ya aseguró hace dos meses.

PxE mantiene su intención de evaluar el futuro del pacto

El primer teniente de alcalde de Sant Antoni y presidente del comité local del PI (partido que forma parte de la coalición PxE), Joan Torres, asegura que mantiene su intención de convocar a los afiliados de su partido para «revisar» el cumplimiento de los acuerdos del pacto con el PP y Cs y decidir el futuro: «¿Qué hacemos?». Torres quiere que esta asamblea se celebre presencialmente, siempre y cuando el covid lo permita, cuando se cumplan dos años del pleno de constitución del gobierno con el reparto de áreas, que fue el 17 de julio de 2019.