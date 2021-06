María Fajarnés: «No es momento de hacer gastos excesivos en la Pasarela Adlib Ibiza»

La repercusión que ha tenido a nivel de medios de comunicación ha sido muy buena. Los medios especializados en moda que vinieron se han ido muy contentos y a día de hoy están haciendo referencia a la Pasarela Adlib del pasado fin de semana, con lo que la valoración es muy positiva.

¿Ha tenido tiempo de intercambiar impresiones con los diseñadores que participaron?

Vamos a tener próximamente una reunión para hacer una valoración conjunta de lo que ha supuesto el desfile del 50 aniversario, pero todos estaban encantados con la ubicación escogida y con la puesta en escena. Creo que fue un desfile digno de esos 50 años de nuestra marca.

Ésta es su primera Pasarela Adlib como consellera de Promoción Económica y Empresarial. Me imagino que ha sido todo un reto organizarla.

Han sido muchos meses de mucho trabajo y quiero agradecer su esfuerzo a toda la gente implicada en este 50 aniversario, porque visualmente el sitio escogido para el desfile (baluarte de Santa Llúcia, en Dalt Vila) es espectacular, pero técnicamente era muy difícil organizar la pasarela allí. En cualquier caso, la celebración merecía este lugar, Patrimonio de la Humanidad. Desde el primer momento tuvimos claro que queríamos hacer una vuelta a los orígenes y recrear esas imágenes de los 70 que salen en el documental (‘1971-2021. Una moda con denominación de origen’, de Helher Escribano) en las que las modelos desfilaban y bailaban por la calle. Queríamos hacer una pasarela muy natural, cercana y, sobre todo, respetuosa e integrada en el Patrimonio de la Humanidad.

Es llamativo que el presupuesto dedicado este año a la Pasarela Adlib, 303.000 euros, sea mucho más bajo que el de 2019 (con Marta Díaz como consellera de Industria), que fue de algo de más de 800.000. ¿A qué se debe este recorte?

El primer motivo de este recorte es la crisis sanitaria que estamos viviendo. Hay familias de nuestras islas que lo están pasando muy mal y el Consell desde un primer momento tenía claro que debía establecer unas prioridades y, sobre todo, determinar en qué se invertía cada euro. Entendíamos que no era el momento de hacer un gasto excesivo en la Pasarela Adlib. El segundo motivo es que queríamos hacer una pasarela más natural e integrada en el Patrimonio y esto conlleva una reducción de gastos. Por ejemplo, antes la pasarela requería de unas estructuras grandes, y ahora entendíamos que con lo bonito que es Dalt Vila no eran necesarias y que íbamos a hacer el desfile a ras de suelo.

¿El próximo año el Consell tiene previsto seguir la misma política y dedicar un presupuesto más reducido a la Pasarela Adlib?

Sí, la idea es seguir en la misma línea que hemos adoptado ahora. Es verdad que empezamos a trabajar con un año vista, que hace pocos días que se celebró la pasarela y que todavía tenemos que hacer una reunión para valorar qué cosas podemos mejorar y ya ponernos en marcha y buscar ubicaciones de cara a 2022.

Hablemos de la gestión de Marta Díaz. Al margen de lo que indicaba la auditoría que se encargó en su momento, ¿qué gastos de la pasada legislatura en Adlib le llaman más la atención?

En relación a la auditoría de Marta Díaz es verdad que hay determinados gastos que, a lo mejor, no se deberían haber llevado a cabo con el dinero público de los ciudadanos, pero es algo sobre lo que ya nos hemos pronunciado y prefiero no entrar a valorar este tema.

¿Cree que tendrá recorrido la investigación que ha abierto la oficina Anticorrupción sobre los pagos que Díaz hizo con la tarjeta del Consell de Ibiza?

Desconozco en qué punto está la investigación y el procedimiento que se ha seguido y no podría entrar a valorar este tema.

Volviendo al presente, en estos momentos el Consell trabaja en el Reglamento de Usos de la Marca Adlib. ¿Me podría explicar la finalidad básica de este documento y cómo está su tramitación?

Desde que entramos a gobernar en el 2019 uno de los objetivos claros del equipo de gobierno era regular la marca Adlib porque se había permitido entrar a mucha gente que realmente no defendía su esencia y empezamos a trabajar en este reglamento. En enero de 2020 lo presentamos a los diseñadores para que hicieran las aportaciones que consideraran oportunas y a finales del año pasado el reglamento salió a exposición pública y no se recibieron alegaciones. Ahora mismo estamos trabajando en todos los informes técnicos y jurídicos para llevarlo a probación al pleno del Consell en los próximos meses. El sacarlo adelante va a ser una de las prioridades de nuestro departamento.

¿Qué requisitos principales deberán cumplir los diseñadores para formar parte de la marca Adlib Ibiza?

Los principales requisitos son tener un taller en Ibiza, que entre el 75 y el 80 por ciento de la producción (todavía está por determinar) se haga en la isla y estar en posesión de la carta de maestro artesano del Consell de Ibiza, o, en el caso de empresas, del documento de cualificación artesanal. Además, se deberán emplear determinados materiales como algodones o puntillas.

¿Qué objetivos tiene de cara al futuro para la moda Adlib?

El principal objetivo que nos hemos marcado es trabajar en el posicionamiento de Adlib Ibiza para que la marca sea conocida de manera sólida y profesional. Eso es muy importante, por eso todo el año pasado hicimos un buen trabajo a nivel de marca dándola a conocer a prensa especializada, estilistas de renombre... y creo que ha dado sus frutos, porque todos vinieron a la pasarela y se han ido contentos y estamos saliendo en todas las revistas de moda más prestigiosas.

Hablemos de ayudas. Su departamento se ha encargado de gestionar la línea de subvenciones para el sector Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) que se convocó a raíz de que Ibiza pasase a fase 4. Según los datos facilitados, de 1.047 solicitudes, se han otorgado solo el 63,8 por ciento...

Un requisito indispensable era estar al corriente de pago con las administraciones públicas, en Seguridad Social, Agencia Tributaria y Agència Tributària de les Illes Balears. Las denegaciones vienen porque no se cumplía este punto y porque no estaban inscritos en el Registro de Establecimientos Turísticos del Consell. Pero hay que recordar que la convocatoria salió por 4.770.000 euros, y que hemos adjudicado 3.004.500 euros. Así que tenemos 1.765.500 de remanente y hemos pedido al Govern por carta poder sacar una segunda convocatoria para repescar aquellos negocios que se han quedado fuera porque no estaban al día con el Registro de Establecimientos Turísticos del Consell. Incluiremos, además, actividades como la organización de eventos o la agencias de viajes y estamos en negociación con el Ejecutivo balear para añadir algún otro sector que haya quedado fuera de las ayudas estatales. También hemos solicitado al Govern que con este remanente se contemple pagar 1.500 euros más a cada uno de los establecimientos de los sectores afectados por las restricciones en el mes de abril.

¿No cree usted, en los tiempos que corren, que es complicado para muchos negocios cumplir algunos de los requisitos que han exigido para conceder las ayudas?

Nosotros trabajamos desde el primer momento en que esta convocatoria fuera muy ágil. No quisimos pedir mucho papeleo ni muchos requisitos, lo que queríamos era que los sectores afectados recibieran una ayuda directa por eso lo hicimos a través de una declaración responsable. He decir que el departamento ha hecho un esfuerzo muy grande, que quiero agradecer, y todos hemos trabajado a destajo para que en dos o tres meses pudiéramos sacar esas mil solicitudes adelante. El cuanto a los requisitos exigidos, el Consell contactó en varias ocasiones con la conselleria balear de Hacienda porque entendíamos que en la situación actual muchos establecimientos no podrían cumplir con lo de estar al corriente de pago con las administraciones públicas. Era una reivindicación a la que nunca nos llegaron a contestar por escrito y su respuesta fue a través de un BOIB en el que se flexibiliza un poco este aspecto. Si por razones de covid un negocio no puede estar al corriente de estos pagos, a día de hoy se supone que puede optar a esa ayuda.

Los artesanos han sufrido especialmente las consecuencias de la pandemia. ¿Qué iniciativas tiene previsto llevar a cabo para promocionar este sector?

Este año, como el anterior, debido a la pandemia, solo podremos organizar un mercado artesanal. En esta ocasión, ‘Viu l’Artesania’ se celebrará entre el 15 de julio y 15 de septiembre en el puerto de Ibiza, en la misma ubicación que en 2020 y con idéntico formato, siguiendo a rajatabla los protocolos covid. Podrán participar todos aquellos que tengan la carta de artesano o maestro artesano de Ibiza. Para ayudar el sector, un año más, no les cobraremos por participar en el evento.

En el área de Cooperación Local, ¿a qué le está dando prioridad?

Ahora vamos a sacar el plan cinco. De hecho en los próximos días voy a convocar una reunión con todos los concejales para hablar de las futuras inversiones en los municipios de la isla. El compromiso de nuestra institución es dar como mínimo 500.000 euros a cada municipio. El Consell de Ibiza es una entidad muy municipalista y estamos al lado de los ayuntamientos para lo que necesiten.

¿Qué tal la relación con Vila y Sant Josep?

La relación con todos los ayuntamientos de la isla es muy buena y fluida.