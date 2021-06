Agentes de los Bomberos del Consell de Ibiza liberaron ayer a un pequeño ‘xoriguer’, o cernícalo, que había quedado atrapado en una red en el campo de fútbol de Can Guerxo, en Sant Jordi. Los Bomberos recibieron el aviso sobre las dos de la tarde y acudieron al campo para liberar al animal. Aunque no estaba herido, al parecer se trataba de una cría y no podía volar bien, por lo que se llevaron el pájaro al parque y llamaron a los agentes de Medio Ambiente para que lo recogieran.