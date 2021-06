El alquiler de veleros cuelga el cartel de completo en julio y agosto

Aun así, salvaron los muebles en 2020, en buena parte gracias a los españoles, que se convirtieron en su «mercado refugio». Llegaron a suponer el 80% del total de sus clientes: «Tradicionalmente, nuestro mercado era un 50% español y el resto, alemán, austriaco, italiano y algo de francés, sudamericano y ruso. Pero el pasado año, los pocos extranjeros que vinieron en julio y agosto fue porque tenían la reserva hecha antes de que estallara la pandemia, con seis meses o un año de antelación. Si hubiera sido por ellos, si hubieran podido cancelarla, no habrían venido».

Esta temporada vuelven los extranjeros: «Alemanes y austriacos, sobre todo, mientras que hay menos italianos y rusos, a los que sale mal el cambio de su moneda. Y empiezan a tocar la puerta clientes sudamericanos, muy de la elite, políticos con capacidad extraordinaria para moverse por el mundo».

Ayuso y el ‘boom’ de llamadas

No obstante, siguen siendo mayoritarios los españoles: «No bajan del 70%. Es un cliente convencido de quedarse en el país, de no viajar fuera, de evitar correr riesgos». Ibarguchi detectó «un cambio de actitud del turismo nacional, un aumento de las llamadas y de correos electrónicos, un boom, tras decaer el estado de alarma a principios de mayo y, sobre todo, de las elecciones autonómicas de Madrid. Acabada la incertidumbre, la gente empezó a llamar».

La ausencia del turismo británico no les afecta: «No es un cliente que venga mayoritariamente aquí. Al turista normal inglés le gusta el low cost. Y al navegante del Reino Unido, también. Por eso va a Grecia, Croacia y Turquía: no está dispuesto a pagar 3.000 euros en Ibiza cuando en esos países puede llevar el timón por sólo 1.800 euros».

Alquilar un velero de 11 metros y tres cabinas (para un total de seis personas) cuesta unos 3.000 euros la semana (el grupo completo); un catamarán con cuatro camarotes (ocho personas en total) más cabina del patrón, hasta 8.000 euros la semana. El alquiler mínimo es por siete días: «Somos una alternativa al hotel. Lo usan como si fuera un apartamento. Ven la ventaja de pasar una vacaciones seguras con su núcleo familiar».

¿Por qué es más caro en Ibiza? Porque fuera es todo más barato. En Grecia, desde hace un par de años, «el Gobierno subvenciona el 50% de los activos: si el catamarán cuesta 400.000 euros, el Estado paga la mitad». Además, su IVA nada tiene que ver con el español: «Nosotros pagamos el 21%, pues no nos consideran producto turístico; en Croacia se aplica el reducido». Y los salarios medios de esos países nada tienen que ver con «los extra caros de Ibiza, altos por el problema de la vivienda». Y aquí hay impuesto de matriculación: en Croacia, y Grecia, no.

De momento no ha registrado ninguna cancelación: «La vacunación va en aumento en España y Europa, varios países han abierto totalmente sus fronteras… Las condiciones van a mejor, se supone que no a peor». Hay confianza y eso permite que crezcan las reservas hasta niveles no vistos desde 2019.