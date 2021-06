El Ayuntamiento de Santa Eulària ha sacado a licitación el contrato de acondicionamiento y mejora de caminos rurales del municipio por valor de 236.688,28 euros (IVA incluido). El contrato se divide en tres lotes, para facilitar el acceso a la contratación pública a un mayor número de empresas, y contempla una intervención en más de 37.000 metros lineales.

El proyecto contempla dos tipos de actuaciones, divididas en arreglos más profundos y otros de carácter más ligero, para lo que se ha evaluado previamente el estado de estas travesías no asfaltadas. Se trata de compactar el firme desgastado por el tráfico rodado y el efecto del agua, así como la limpieza, eliminación de tierra vegetal y pequeña vegetación, además de la formación de una pendiente transversal para ayudar a la evacuación del agua.

El primer lote corresponde a Sant Carles, donde se pondrán a punto 11.656 metros lineales de camino rural con un coste total de 79.113,49 euros. El plazo de ejecución de esta parte del contrato es de 51 días y tendrá incidencia en los caminos des Forn des Saig, sa Torreta, Can Toni es Vildo, Can Miquel Pere, Can Mariano en Xico y sa Marina.

Santa Eulària y Jesús serán objeto del segundo paquete, con un presupuesto de salida de 78.053,25 euros para 13.844 metros lineales de vía rural a reparar. Se trata de los caminos des Torrent de s’Argentera, Can Pep Salvador, sa Font des Ierns, Can Toni Pere, Sa Torre d’Arabí, sa Cooperativa, Cala Olivera, Cala Espart y s’Estanyol. En este caso, la ejecución está prevista en 61 días.

Tercer lote

Para finalizar, el tercer lote corresponde a las poblaciones de Jesús, Santa Gertrudis y es Puig d’en Valls. El importe establecido para arreglar 11.644 metros lineales es de 79.521,54 euros y se actuará durante 53 días en los caminos des Canal d’en Martí, Camí Vell de Santa Eulària, de Cotella, des Fangà, sa Serra de Fruitera, Can Ramon Balanzat, des Polvorí, de Santa María y Can Mosca.

Las empresas interesadas en concursar tienen de plazo hasta el próximo 8 de julio de 2021 para presentar sus ofertas.