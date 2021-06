Descienden los casos activos y los hospitalizados por covid

Los pacientes hospitalizados por coronavirus en Ibiza y Formentera -todos ellos en Can Misses- descendieron aproximadamente un 27% en la última jornada, en la que cayeron los casos activos registrados en las Pitiüses. Tras la disminución en el número de hospitalizados, solo ocho enfermos de covid reciben tratamiento médico en Can Misses, frente a los once que permanecían ingreados durante la jornada anterior.

Entre los pacientes ingresados, la reducción viene dada por la disminución en la cifra de enfermos en planta, que pasan de ser diez a siete, mientras que otro es tratado en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro.

Menos casos

Con el descenso notificado ayer, los casos activos de covid en Eivissa y Formentera bajaron hasta los 142, respecto a los 144 identificados el día anterior. De esta manera, las Pitiüses suman ya 96 días por debajo del umbral de los 150 casos confirmados de coronavirus.

Esta mejora de la situación sanitaria se produce después de que se concedieran tres altas y el laboratorio de Microbiología del Área de Salud de las Pitiüses detectase un contagio en la isla de Formentera, mientras que en Eivissa no se han notificado nuevas infecciones en ninguno de sus municipios.

En cuanto a los pacientes leves o asintomáticos atendidos en sus casas por personal de Atención Primaria, son 134 las personas que se recuperan del virus en sus casas, una más que ayer debido al contagio registrado en Formentera.

En la Pitiusa menor son seis las personas que reciben atención y seguimiento telefónico por parte de los profesionales sanitarios del Área de Salud de las Pitiüses.

Esta cifra supone el mayor número de casos activos identificados en Formentera desde el día 21 de abril -la isla llegó a notificar ausencia de casos activos los días 7 y 8 de mayo-. En Eivissa hay 128 casos activos.

Profesionales sanitarios

Respecto al número de profesionales sanitarios contagiados, la situación se mantiene. Solo un trabajador se encuentra en vigilancia tras haberse contagiado de covid. Además, es el único miembro del personal sanitario en vigilancia.

Las Pitiüses, las islas con menos inmunizados

Ibiza y Formentera continúan siendo las islas del archipiélago balear con las menores tasas de población inmunizada. El porcentaje de vacunados con la pauta completa se sitúa en Eivissa en el 26,2% y en Formentera es aún menor (17,4%), mientras que en Mallorca y Menorca el porcentaje de la población que cuenta con las dos dosis es, respectivamente, del 31% y 37%. Respecto a las diferencias entre las dos islas en la cobertura de la vacunación, destaca que el único grupo de edad que cuenta con mayores tasas de vacunación en Formentera que en Eivissa es el de las personas que tienen entre 60 y 69 años. La inmunización de este grupo es del 17,4% en Formentera y del 11,9% en Eivissa. En cuanto a los habitantes que han recibido al menos una dosis de la vacuna, el porcentaje en Eivissa es del 46,2% y en Formentera del 38%, mientras que Mallorca (52%) y Menorca (51,9%) han inmunizado ya a más de la mitad de la población. En las Pitiüses se han administrado ya un total de 95.156 dosis de la vacuna contra el covid.