Una mirada retrospectiva al universo creativo de la pintora Julia Fragua

La exposición 'Julia Fragua. Una dècada de pintura i collage’, que se inaugura hoy a las 20 horas en la sala de exposiciones de Can Jeroni, en Sant Josep, invita al espectador a hacer un recorrido por el quehacer artístico de la pintora abulense durante la última década. Se trata de la primera muestra retrospectiva que presenta Julia Fragua Serna. La idea, como ella misma explica, partió de la comisaria, Nuria del Río Pinto, y de Gerardo Marín, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Sant Josep.

Todas las temáticas que ha abordado Fragua desde 2011 a 2021 aparecen en esta exposición, desde las escenas de playa con juguetes al ‘árbol de nube’, pasando por las sábanas tendidas, las cestas de la colada o los paisajes que la pintora contemplaba desde la ventana durante el confinamiento. Esta retrospectiva, dice la pintora, tiene «un poco de autobiográfico» porque las obras que reúne, 22 en total, recrean muchas veces flashbacks de su infancia o de su vida adulta.

Los cuadros más antiguos de la exposición son de 2011 y la artista los pintó para la muestra ‘Platges, petxines, insectes i joguerois’, que se llevó a cabo en la desaparecida Galería Vía2. Son pinturas al óleo. Fue más adelante, como muestra la retrospectiva, que Fragua empezó a trabajar con el collage. La artista explica qué motivos le llevaron a emplear esta técnica: «Tenía cuadros pintados que no me acababan de convencer y empecé a meter la tijera para reciclar y dar una nueva vida a las partes que sí me convencían. Me gustó la idea y ahora ya directamente lo que hago es empezar con pintura y luego añado lo que sea, telas, hilos, papeles...».

La dos obras más recientes de la exposición, de este año, son inéditas. Fragua las define como «pequeños bocetos de ideas» en los que ha empleado «collage, dibujo y pintura». Los ha bautizado ‘Árbol de nube’ y ‘Esperanza’.

En todos los trabajos que se exhiben en la sala de exposiciones de Can Jeroni, Fragua combina la abstracción con los elementos figurativos. El blanco, además, predomina. «Cuando pinto necesito que los cuadros transmitan paz y tranquilidad y eso me lo dan los blancos», afirma.

A la artista abulense, afincada en Ibiza desde hace años, le gusta también «añadir a los lienzos elementos tridimensionales». Ejemplo de ello son algunas de las obras que hay en esta retrospectiva, como ‘Hi vaig!’ en la que aparece una pequeña muñeca hecha con pasta de papel y con vestido de tela.

La muestra ‘Julia Fragua. Una dècada de pintura i collage’ estará abierta al público hasta el 18 de julio. El horario de visita es de martes a domingo de 11 a 13,30 horas y los jueves, viernes y sábado de 18.30 a 21 horas. Los lunes la sala está cerrada.