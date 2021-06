El portavoz de Turismo del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso, Agustín Almodóbar, ha visitado este jueves Ibiza, donde ha mantenido diversas reuniones con patronales y sindicatos, acompañado de la portavoz adjunta Marga Prohens y el diputado Miquel Jerez.

En declaraciones posteriores, Almodóbar ha denunciado que "hace 15 meses que el Gobierno tiene abandonado al sector turístico, al que solo se le han puesto trabas y generado incertidumbre. A ello se añade la falta de ayudas directas y compensaciones, además de la falta de turistas británicos, lo que nos sitúa en clara desventaja competitiva respecto a otros destinos", han informado en un comunicado.

Almodóbar ha explicado que el Gobierno de Sánchez "no tiene ningún tipo de estrategia turística y que sólo destina el 2,42% de los Fondos Europeos al sector". En este sentido, ha señalado algunas de las iniciativas que el PP ha defendido en el Congreso, como la bajada del IVA en el sector turístico, la rebaja de las tasas aeroportuarias, la ampliación de las compensaciones para destinos como Ibiza por la falta de turismo británico o la priorización de vacunación en Baleares como destino turístico. Todas ellas rechazadas por el Gobierno, han precisado.

Por su parte, Prohens ha recordado que "el PP es el partido que mejor defiende los intereses de los ciudadanos baleares y así se ha visto en la presentación de iniciativas en el Congreso". En referencia a Armengol, ha asegurado que "una presidenta que no está orgullosa de su sector turístico no puede ser presidenta de una Comunidad eminentemente turística. En el PP ponemos de manifiesto el trabajo de un sector líder no solo en España, sino que somos una referencia a nivel mundial". En esta línea, ha contrapuesto el trabajo del Consell de Ibiza en la gestión de la pandemia, administración de la que ha destacado la agilidad en la tramitación de ayudas y su accesibilidad.

La popular también ha destacado que "la primera imagen que se llevan los turistas cuando llegan a Eivissa es un aeropuerto completamente levantado: tras 15 meses de pandemia, el Gobierno de Sánchez no ha tenido mejor idea que empezar estas obras".

Finalmente, ha compartido su preocupación por la evolución del turismo británico: "hay miles de familias que dependen de ello y no se puede esperar a última hora como está haciendo el Govern, falta previsión, diligencia y certidumbre. Nos preocupa esta temporada, pero también el próximo invierno".