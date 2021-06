Les piscines des Raspallar acullen un pla especial d’estiu de l’1 de juliol al 31 d’agost per a boixos/es de 6 a 8 anys que neden i per a boixos/es de 9 fins a 15 anys que neden. Els interessats en inscriure els seus fills poden fer-ho el dimecres 23 de juny (grup 6-8 anys) i el dijous 24 de juny (grup 9-15 anys), de 9 a 14 hores. Per Natació lliure i places vacants a partir del 28 de juny. Per a més informació dirigir-se a: Piscines des Raspallar – 971310254