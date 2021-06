Certificado covid en Ibiza: mucho papel para poco pasaporte

«Somos de Andalucía, de Sevilla, y queremos ir a ver a nuestra familia porque a consecuencia de la pandemia los hemos visto muy poco y nos han comentado que este certificado es necesario o como mínimo recomendable para viajar», comentaba ayer a las 10 de la mañana María José Barrera en la cola del punto de atención presencial de emisión de certificados covid digital UE, en el Hospital Can Misses.

El certificado, que entrará en vigor el 1 de julio de 2021, se puede recoger desde el pasado lunes 14 de junio en Can Misses y es un documento que facilitará la movilidad de los ciudadanos europeos entre los diferentes estados, y que también vale para viajar entre comunidades autónomas en España.

Problemas tecnológicos

Muchas de las personas que ayer recogían presencialmente su certificado explicaron que han tenido problemas para tramitarlo online. «Hay muchos trámites que solo están bien gestionados para las personas jóvenes porque se hacen con un ordenador, yo no entiendo cómo funcionan, ni tampoco internet» lamentaba Francisco Álvarez, de 70 años, antes de recoger su certificado en el mostrador.

En el caso de María José Barrera, que ha de viajar con su hija pequeña a Sevilla al día siguiente, el problema es otro: «En mi caso no tengo ordenador, si lo tuviera que hacer online tendría que ir a la Biblioteca de Sant Jordi a rellenarlo todo y en este caso ¿quién me ayudaría?». Marga Ferrer, que trabaja en una consulta médica y tiene que viajar próximamente a Alemania, comentó: «Muchos trabajamos todo el día con el ordenador, por eso agradezco que algunos trámites los podamos hacer presencialmente, además de esta forma se tiene en cuenta a las personas mayores, como mis padres».

En la mayoría de los casos, las personas que iban a recoger sus certificados ya tenían las dos dosis de la vacuna. Pueden solicitar el documento aquellas personas que ya han sido vacunadas contra el covid, aunque sea solo con la primera dosis; también se puede pedir si se han recuperado del covid, documentando que hace más de 11 días que lo pasaron y si no superan los 180, y aquellos que se han hecho una prueba negativa de PCR, 72 horas antes, o de antígenos, 48 horas antes.

Requisito no obligatorio

Neus Cardona se enteró de la existencia del certificado digital escuchando la radio en el coche. «Ya me han puesto las dos vacunas, y en mi caso me irá bien el certificado para viajar a Barcelona, porque allí está estudiando mi hija, que ha tenido un problema de salud, y ahora tengo que ayudarla a volver». Si bien es cierto que el certificado covid facilita la movilidad en la Unión Europea y entre comunidades autónomas, no es un requisito obligatorio para viajar.

Otra de las quejas de las personas que ayer recogían el certificado es su tamaño. «He comentado en el mostrador que podrían pensar también que el certificado sea en forma de tarjeta, como un DNI, porque si viajas mucho, este papel tan grande no es cómodo», criticaba María José Barrera, mientras explicaba su caso particular: «Yo mañana me voy a Sevilla con mi hija pequeña y he de llevar dos maletas yo sola, mochilas, con mi hija... Y ahora también tengo que estar pendiente de este papel que tendré que plastificar para que no se estropee».

El certificado covid se puede recoger en los puntos de atención presencial de emisión de certificados covid Digital UE, en Ibiza en Can Misses y en Formentera en el hospital de la isla, (de 8 a 18 horas en Ibiza y de 8 a 14 en Formentera) mediante envío por correo postal certificado o a través de la web portal del paciente, del Ib-Salut.