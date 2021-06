El TSJB respalda el control sanitario de pasajeros que vienen a Ibiza

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares vuelve a respaldar una decisión acordada por el Govern, justificada por el control de la pandemia sanitaria, y permite a la comunidad autónoma que continúe con el control sanitario de los pasajeros nacionales que llegan a las islas, a través de puertos y aeropuertos.En un escueto auto, la Sala de lo Contencioso concluye que “la idoneidad y proporcionalidad de esa medida encuentra certera justificación en que la mayor afluencia de visitantes aconseja las medidas de control en puertos y aeropuertos, y que se habrá alcanzado un elevado porcentaje de inmunización”.

Este acuerdo del Govern se aprobó el pasado lunes y al tratarse de medidas restrictivas que pueden afectar a derechos fundamentales, el Ejecutivo volvió a recurrir a los tribunales para conseguir la autorización para llevar a cabo estos controles de pasajeros, que se mantendrán hasta el próximo día 31 de julio.

El Tribunal Superior ha respondido con rapidez a este requerimiento del Govern, no sin antes solicitar la opinión de la fiscalía de Balears, que en esta ocasión no se ha opuesto a que se mantengan este control de visitantes. Una medida que únicamente afecta a la llegada de visitantes que vienen desde otras comunidades autónomas, o desde las ciudades de Ceuta y Melilla. No afecta a los turistas que se desplazan desde otros países.

El Govern exige a estos visitantes nacionales que entreguen a su llegada a Baleares una prueba PCR o un test de antígenos. No es necesario que muestren estas pruebas si los pasajeros han pasado el coronavirus o ya han sido vacunados.

El auto del TSJB señala que la Sala está siguiendo la estela que marcó la resolución del Tribunal Supremo, que estableció que las medidas restrictivas debían ser proporcionales. En este caso, el Govern ha decidido mantener esta política de control sanitario de visitantes en base al informe de los expertos del comité de enfermedades infecciosas, que aconsejaron continuar con estos controles de las personas que entraban en Balears, para evitar la propagación del virus. Los jueces entienden que esta decisión del Ejecutivo encaja en la proporcionalidad que representa una medida de prevención y contención de la pandemia.

La decisión del tribunal se puede recurrir ante el Supremo, aunque no parece que se vaya a recurrir, dado que la fiscalía de Baleares también apoya este control de visitantes.