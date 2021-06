Los jóvenes de Ibiza encabezan la mayor incidenciade covid de Baleares

El portavoz del Comité de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Balears, Javier Arranz, explicó ayer en rueda de prensa que Ibiza tiene la incidencia acumulada más alta de Baleares entre jóvenes de entre 16 y 29 años, con 104 casos por cada cien mil habitantes. Le siguen las personas, también de Ibiza, con edades comprendidas entre los 30 y 64 años, con un total de 72 casos.

Arranz atribuyó estas diferencias a que «en la franja de entre 30 y 64 años tenemos un porcentaje vacunado; luego para los mayores de 50 años quizá no sea comparable la movilidad a la de los menores de esa edad y menos a la de los menores de 30 años, por eso podría ser normal ese aumento de casos en estas franjas».

También explicó que Ibiza es la isla que tiene la incidencia acumulada «más elevada» de la Comunitat Autònoma, con 67,8 casos por cien mil habitantes a 14 días, cuando la pasada semana la cifra era de 65,9. La incidencia a siete días en Ibiza se sitúa en 29 casos, «es decir, que parece que va bajando, de forma lenta», manifestó.

El Govern es partidario de acabar con el uso de mascarilla en exteriores

En cambio, en Formentera es totalmente diferente, ya que la incidencia acumulada es de 25 casos por cien mil habitantes (datos del pasado lunes). Arranz insistió en que en esta isla esos datos varían mucho «por ser un lugar con menos población» y destacó que es la que tiene menor incidencia del archipiélago, ya que, en concreto, hay cinco casos.

El portavoz manifestó que los últimos datos de incidencia acumulada, en el conjunto de Balears, indican «que estamos ante una incidencia mantenida, muy estable, en torno a los 40 casos». A fecha del pasado lunes, en Balears se registran 41,8 a 14 días y 20 casos a siete días.

Respecto a la posibilidad de acabar con la obligatoriedad de usar mascarilla en exteriores, como se plantea en otras comunidades, Arranz manifestó que «en una situación buena», respecto a la incidencia acumulada de casos, «no habría problema en asumir esa decisión».

Recordó que es un asunto que depende del Estado: «Para nosotros, por la situación de la incidencia en Balears, no supondría un problema grave» en el caso de que el Gobierno decida, en unos días o semanas, que ya no es necesario portar mascarilla en espacios exteriores. Pero matizó: «Preocupa que en el momento en que se decida que no es necesario llevar mascarilla se confunda con que ya no es necesario tomar ningún tipo de medida de protección» ante el virus.

Mascarilla

La directora de Salut Pública del Govern balear, María Antònia Font, manifestó por su parte en rueda de prensa en Formentera que el Govern es partidario de acabar con el uso de mascarilla en exteriores: «Ahora mismo este asunto está en debate y probablemente, en breve, la mascarilla en el exterior, donde el riesgo es más bajo, se elimine». Coincidió con Arranz en que una ley estatal establece esa obligatoriedad y por lo tanto no la puede regular el Govern. «La opinión es que en espacios exteriores de bajo riesgo, donde no haya aglomeración de personas y se puedan mantener las distancias, la mascarilla se pueda quitar», reiteró.