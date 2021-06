Sigue la pandemia del coronavirus en Ibiza y Formentera.

Los casos activos de coronavirus han descendido hasta los 138, según ha comunicado este mediodía la conselleria balear de Salud. Se alcanza esta cifra después de no registrar ningún positivo en el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses en las últimas horas, una situación que no se repetía desde el pasado jueves.

Por otro lado, en las últimas 24 horas se han dado nueve altas.

El número de pacientes ingresados se mantiene igual que en la jornada anterior: nueve en planta y uno en la unidad de críticos.

Descienden los afectados que permanecen en sus casas dado que su estado es leve o, incluso, asintomático y pasan de 137 a 128: 123 en Ibiza y 5 en Formentera.

Por último, se reduce el número profesionales en vigilancia activa, que pasan de ser seis a dos, uno de ellos positivo.

[Sigue aquí las últimas noticias del coronavirus en Ibiza]

Respecto a las restricciones en Ibiza, estas afectan mayoritariamente al toque de queda y al número de personas que pueden reunirse. [Consulta aquí las restricciones vigentes en Ibiza].

El brote que ha desencadenado la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 se originó en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en el centro de China. Desde allí, el Covid-19 se ha extendido por todo el mundo.