Comienza la desescalada del ocio nocturno en Ibiza

El Govern balear da un paso más en la desescalada y se acerca un poco más a la normalidad previa a la pandemia. El Consell de Govern acordará el viernes relajar un poco más las restricciones con la gran novedad de que los locales de ocio nocturno (bares de copa y cafés concierto), salvo las discotecas, salas de fiesta y salas de baile, podrán retomar su actividad este sábado hasta las dos de la madrugada. Estos negocios estaban cerrados desde el inicio de la crisis sanitaria.

Además se ampliará el horario a partir del sábado de los establecimientos de la hostelería, que podrán cerrar también a las 2 horas, 120 minutos más tarde que ahora. Se aplicarán las mismas medidas en todas las islas del archipiélago, que se encuentra en nivel 1 de bajo riesgo de contagios, según explicó ayer en Eivissa el conseller balear de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas.

Cerrar a las 2

Aparte de la obligación de cerrar a las 2 horas, siempre y cuando lo permita la licencia de actividad del local de ocio nocturno, los clientes deberán consumir bebidas y comida sentados, tanto en el interior (con seis personas como máximo por mesa) como en el exterior (hasta 10 personas por mesa). Deberán llevar la mascarilla salvo en el momento de beber o comer y estará prohibido el baile, también en el exterior.

La reapertura de las discotecas se pospone a julio, pero dependerá del resultado de la prueba piloto prevista para el día 25 en el Hard Rock Hotel

En cuanto a la hostelería, se permite ya el consumo en las barras siempre y cuando los clientes estén sentados, que coman, no formen grupos de más de dos personas y se mantenga una distancia de metro y medio entre los grupos. En este caso, no se podrá servir en la barra a partir de la medianoche. Además, se amplía a 12 el número de comensales que pueden ocupar una mesa en el exterior (seis como máximo en el interior, y no se podrá superar el 50% del aforo).

La reapertura de las discotecas se pospone a julio, pero dependerá del resultado de la prueba piloto prevista para el día 25 en el Hard Rock Hotel. La idea es que a partir del sábado día 3 se puedan abrir sólo las zonas exteriores de las discotecas. A partir de esa fecha se proyecta también permitir la celebración de conciertos y actividades de ocio en espacios abiertos con un máximo de 5.000 personas.

PLAYAS Estarán cerradas desde la medianoche hasta las 6 Se amplía el horario de los parques o espacios de uso público y las playas hasta medianoche. A partir de esa hora y hasta las 6 estarán cerrados. En todo caso, los ayuntamientos pueden avanzar el horario de cierre.

BODAS, BAUTIZOS Y ENTIERROS Sube la capacidad a 120 personas en el exterior y 50 en el interior Hasta 120 personas en el exterior y 50 en el interior podrán asistir a bodas, comuniones, bautizos, entierros y otro tipo de ceremonias. El aforo se puede ampliar a 200 y 100 si los asistentes han sido vacunados o presentan un test negativo. En este caso se permite el baile con mascarilla.

Tampoco se limita el número de personas que pueden asistir a reuniones familiares y sociales, aunque, insistió Marí Ribas, se pide «precaución» y que se garantice la ventilación, la distancia y el uso de la mascarilla.

En los gimnasios se mantiene el 75% de la capacidad máxima y se permiten grupos de 25 personas en actividades de intensidad baja y 20 si es alta. También es obligatorio el uso de la mascarilla tanto por parte del monitor como por las personas que desarrollan la actividad física.

Por su parte, el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, celebró el nuevo paso en la desescalada, que, según dijo, permite «abandonar la nueva normalidad y pasar a la vieja, que ya se había olvidado».