Sant Antoni seguirá sin arquitecto tras renunciar el que superó el examen

Acompañado por la secretaria del PI de Sant Antoni y su cargo de confianza en el Ayuntamiento, Lucía Ribas, en una rueda de prensa de partido en el hotel Puchet, Joan Torres se pronunció por primera vez sobre la crisis de gobierno abierta tras la desestimación en el pleno, con su voto en contra, de la propuesta del alcalde, Marcos Serra, para cambiar la estructura y el organigrama de Urbanismo.

En el pleno en el que se desmarcó de sus socios de gobierno (PP y Ciudadanos), el primer teniente de alcalde se limitó a apuntar que un asunto de este calado no se podía tratar por la vía de urgencia, por lo que reclamó que, ante la falta de consenso, se dejara sobre la mesa. Pero el alcalde hizo caso omiso, siguió adelante y Torres votó en contra y tumbó la propuesta.

Torres reconoció ayer su malestar por las formas con las que el alcalde llevó el asunto al pleno, con la ayuda de Unidas Podemos (en la comisión informativa votó a favor de que se incluyera en el orden del día) . «No me sentó bien que en un gobierno sólido de dos años, el PP pidiera el voto de Unidas Podemos para aprobar la urgencia de la propuesta. «Fue como si me dieran una bofetada», dijo Torres, quien aseguró que, en su caso, no elevaría al pleno un asunto sin el visto bueno antes de sus dos socios.

Falta de personal

Pese a que Urbanismo es competencia del alcalde, tras el polémico pleno, Torres contactó con diversos profesionales expertos en Urbanismo para analizar el fondo de los cambios en el organigrama que el alcalde pretendía aprobar. «Tengo dudas y las personas con las que hablé también. El organigrama que planteaba el alcalde habla de profesionales que, desgraciadamente, no tenemos, y amortiza una plaza [la de la jefa de Urbanismo]. No digo que no tenga que salir, no soy la persona adecuada para decirlo. Pero en el Ayuntamiento falta personal cualificado, funcionarios, y es difícil de explicar que en vez de contratar gente, se amorticen plazas», recalcó.

Torres abundó en que es «un problema grave» que los arquitectos no quieran trabajar en Sant Antoni. Entre el pasado mandato y lo que llevamos de este han pasado por el Consistorio cuatro arquitectos

Acto seguido, Torres, según contó ayer, planteó al alcalde, y éste lo aceptó, encargar a Antoni Ramis, abogado y arquitecto de «reconocido prestigio en las islas» y que ya hace trabajos externos para el Ayuntamiento, «un diagnóstico para analizar las carencias y lo que pasa en el área de Urbanismo y una propuesta de cómo se puede mejorar». Torres confía en que de cara al próximo pleno, el día 24, el Consistorio ya cuente con este documento.

Torres abundó en que es «un problema grave» que los arquitectos no quieran trabajar en Sant Antoni. Entre el pasado mandato y lo que llevamos de este han pasado por el Consistorio cuatro arquitectos. Ya no queda ninguno y el que se iba a incorporar ahora, el único que había aprobado las oposiciones, ha renunciado. «El tema no se resuelve amortizando una plaza», insistió Torres en referencia al organigrama del alcalde. «Es un asunto más profundo. Hay que buscar otras cosas para tratar de resolver este problema definitivamente», agregó Torres.

Al ser preguntado sobre por qué busca él particularmente una solución a los problemas de un área que no es de su competencia, el primer teniente de alcalde recordó que su partido y él personalmente entró hace 10 años en el Ayuntamiento precisamente por cuestiones relacionadas con el Urbanismo. Añadió que aunque los socios de gobierno se distribuyeran las diversas áreas de gestión, eso no quiere decir que cada uno tenga «barra libre para hacer las cosas» sin consensuarlas con el resto.

También dijo que en la última remodelación del gobierno no quiso asumir la gestión de Urbanismo porque «no creía prudente cambiar la distribución de competencias pactadas al principio del mandato entre los partidos».