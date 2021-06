Los contagios de covid caen un 27,65% la última semana en las Pitiusas

Los contagios de coronavirus en las Pitiusas se redujeron la semana pasada. Entre el lunes 7 y el domingo 13 el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses detectó 34 positivos en covid, un 27,65% menos que la semana anterior, la primera del mes de junio, cuando fueron un total de 47. Eso sí, la semana pasada se detectó un caso en la isla de Formentera mientras que durante la anterior el casi medio centenar de casos diagnosticados correspondían todos a Ibiza.

Los últimos trece contagios se confirmaron durante el fin de semana, según detalló ayer la conselleria balear de Salud. Todos ellos en Ibiza, a excepción de uno confirmado en Formentera. Se trata del primer positivo de covid en esta isla desde el pasado 26 de mayo. El viernes se diagnosticaron siete contagios en Ibiza, el sábado otros tres y uno en Formentera y el domingo, día en que sólo se realizan pruebas urgentes a quienes tienen que ingresar en el hospital, dos. También en Ibiza.

Estos nuevos casos elevan los contagios activos de covid ahora mismo en las Pitiusas a 139, la cifra más elevada registrada desde el 17 de marzo, cuando se contabilizaban 144. El número de nuevos contagios en estos tres días superó el de altas dadas por los médicos, un total de siete.

No se produjeron cambios durante el fin de semana en el número de pacientes covid ingresados. Siguen siendo nueve y en la misma distribución: ocho en planta y uno en unidades de críticos. Todos ellos se encuentran en el Hospital Can Misses. A éstos hay que sumar los 130 que se encuentran en estado leve o asintomático en sus domicilios: 125 en Ibiza y cinco en Formentera. Durante el fin de semana no se produjeron cambios en la cifra de sanitarios apartados de sus funciones por el coronavirus: seis, dos de ellos con un contagio confirmado.

Las incidencias están por debajo de 50 casos por cada cien mil habitantes a dos semanas en todos los municipios de las Pitiusas a excepción de Vila, que contabiliza 131. Esto le convierte en el tercer municipio de las islas con el indicador más elevado, después de Estellencs, con 1.529,1, y sa Pobla, que registra 326,9.

La isla de Ibiza sigue siendo la que cuenta con los indicadores más elevados, tanto a siete como a catorce días. Sin embargo, la situación de ambas tasas es muy diferente, ya que si bien a dos semanas hay más diferencia, la cifra a una semana es muy similar en todas las islas.