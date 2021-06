105 empresas pitiusas solicitan la ayuda estatal por el covid

Más de 100 empresarios de las Pitiusas solicitaron ayer las ayudas estatales para los negocios afectados por la pandemia durante el día de ayer, la primera jornada en la que estas inscripciones podían formalizarse. Entre empresas y autónomos que tributan por módulos, los destinatarios de estas ayudas, en la página habilitada por el Govern se registraron 99 peticiones en Ibiza y seis en Formentera. La página para pedir las subvenciones, por un importe total para Ibiza de algo más de 144 millones de los 885 previstos para Balears, se abrieron a las 8 de la mañana y se podrán formalizar hasta las 15 horas del próximo 28 de junio, a través de la dirección ajutscovid.atib.es.

El Ejecutivo autonómico ha asegurado que el orden de la solicitud no afectará a la concesión final de las compensaciones, ya que no hay ningún criterio de preferencia para los primeros en realizar los trámites. Asimismo, no será hasta la segunda quincena de julio cuando se produzcan los primeros cobros.

Además de la plataforma web para tramitar las solicitudes, el Govern también ha puesto a disposición de la ciudadanía una línea telefónica específica (971 678 444) y un correo electrónico (ajutscovid@atib.es) para atender dudas y consultas.

Este fondo público estatal tiene el objetivo de hacer frente a las deudas producidas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, durante la fase pandémica, aunque también se pueden acoger a ellas las entidades afectadas por la crisis de Thomas Cook en 2019. La cantidad máxima asciende a los 500.000 euros (el mínimo es de 4.000) para cada empresa , y a 3.000 para cada autónomo.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha destacado que esta iniciativa significa el «mayor fondo de recuperación» para las empresas de las islas, muy golpeadas por la pandemia de covid y la caída del turismo. «Unas ayudas sin precedentes para recuperarnos», así se refiere el Govern a estas subvenciones que aún no han llegado a las empresas, después de quince meses de crisis sanitaria, económica y social.