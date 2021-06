La variante india no ha provocado contagios comunitarios en Baleares

La variante india del coronavirus, de momento, no está ocasionando en Baleaers los problemas que ha provocado en otros puntos del planeta. El jefe del servicio de Microbiología de Son Espases, Antonio Oliver, asegura que de momento no ha provocado contagios de carácter comunitario (entre residentes de las Islas que no tengan ninguna relación con el subcontinente asiático).

Y asegura que no se trata de una variante más peligrosa que las descritas hasta el momento. “No es más letal ni provoca una enfermedad más virulenta que las modalidades británica, sudafricana o brasileña. Tan solo se puede asemejar a ellas en su contagiosidad”, concede el microbiólogo añadiendo a continuación que no se ha acreditado que ni esta ni las otras mutaciones del virus puedan interferir con la acción inmunizadora de las vacunas.

Recapitulando, Oliver recuerda que hasta los resultados de las secuenciaciones genómicas de la semana pasada que se harán públicos previsiblemente durante la jornada de hoy, se han detectado unos 15 casos de contagios con la variante india en Balears, la mayor parte de un brote descubierto en Mallorca entre miembros de una comunidad hindú que mantenía relación con su país de origen así como otros dos casos aislados también importados detectados en sendos ciudadanos extranjeros en Eivissa y Mallorca, señala el jefe de Microbiología recordando que el seguimiento de estos casos lo realiza el servicio de epidemiología de Salud Pública.

«No ha habido trasmisión comunitaria con esta variante en las Islas. Todos los casos han sido localizados en entornos cerrados con relación con el país asiático, no ha habido contagios entre residentes en las Islas sin ningún vínculo con la India», reitera el microbiólogo jefe de Son Espases.

Preguntado Oliver sobre la medida adoptada por los servicios sanitarios de la comunidad de Madrid de vacunar con más celeridad al colectivo de 60-69 años para evitar su contagio con la variante india, el jefe de Microbiología responde que la situación de la capital es diferente, que allí se han detectado unas decenas de contagios producidos por esta variante en las últimas jornadas,

«Está claro que la protección frente a estas variantes es mucho mejor cuando has recibido las dos dosis de la vacuna, de ahí que en Madrid, donde han detectado una mayor circulación de la variante, hayan decidido acelerar el proceso de inmunización de esta franja de edad», asume el especialista.

Preguntado por esta cuestión el Servei de Salut a finales de la semana pasada, se limitó a contestar que Balears seguía escrupulosamente la estrategia de vacunación marcada por el ministerio de Sanidad y que ese aceleración no estaba contemplada. El colectivo de 60-69 años de Balears comenzará a recibir sus segundas dosis de AstraZeneca a partir de mañana, miércoles, tal y como anunció Juli Fuster, director general del Servei de Salut, en su comparecencia de la semana pasada.