95 años de historia entre telas

«La tienda, al estar siempre abierta, ininterrumpidamente en invierno y verano, se ha convertido en un punto de encuentro» explican Salvadora Ferrer Riera (conocida como Dorita) y Fernando Cardona, su hijo, quienes dirigen actualmente Teixits Cardona, una pequeña tienda de tejidos en Santa Eulària. Dorita, a sus 83 años, sigue al frente de este negocio, seleccionado para el catálogo ‘Emblemàtics de Balears’, del Govern.

Dorita es la nuera de los fundadores, Anna Torres Nin, de Maó, y Josep Cardona Torres, de Ibiza, quienes abrieron el establecimiento en el año 1926. Desde entonces, la tienda ha estado siempre abierta, a excepción de algunos cierres durante la Guerra Civil, cuando sus propietarios pasaban temporadas en Palma de forma intermitente. Josep, por motivos familiares, tenía contactos con las casas de tejidos de Cataluña y desde allí le llegaban las telas. «Mi abuelo -contaba Fernando- iba por todas las casas de payés del pueblo a vender sus telas con un carro tirado por un asno».

95 años de historia

Los fundadores, Anna y Josep, vivieron primero en Menorca, de donde ella natural, y allí abrieron una zapatería. Posteriormente, en 1926, se instalaron en Santa Eulària, donde abrieron esta tienda de tejidos y confección. «Vinieron desde Vila hasta Santa Eulària, pasando por Menorca, y no tenían tierras ni nada, solo sus manos para trabajar», relata Dorita mientras explica los inicios del negocio.

Con los inicios del turismo en la isla se acabó la venta a domicilio y el negocio cambió, ya que también se amplió la oferta de producto. Además, Dorita contó que los primeros turistas que llegaron a Santa Eulària cogieron confianza con los dueños muy rápidamente y ellos mismos les recogían los paquetes y las cartas. Tanto llegaron a aumentar la actividad del negocio que pasaron a coser para casi todas las casas del pueblo.

La historia del negocio continuó cuando Anna Cardona Torres, hija de los fundadores, se responsabilizó de la tienda , continuando el trabajo de sus padres. Pero en el año 61, Dorita, que por casualidad también procedía de una familia de sastres y del mundo de la confección, heredó el negocio. «Me he criado entre agujas e hilos, planchas enchufadas y máquinas de coser», recuerda.

Una pasión

Fernando, su hijo, recuerda que «antes se cosía mucho y además de vender telas, aquí se confeccionaban cortinas, pañuelos y hasta camisas. Los extranjeros muchas veces traían una muestra de lo que querían y en la tienda,en ese momento, trabajaban dos mujeres que lo confeccionaban todo». También llegaron a tener una ‘comisión de repulgo’. Dorita cuenta que antiguamente llegaban sacos muy grandes a la tienda de pañuelos sin acabar y todas las mujeres del campo hacían repulgo, un trabajo que consistía en acabar los bordados de los pañuelos, para ganar dinero, ya que iban a comisión.

Uno de los problemas con los que se ha encontrado el negocio actualmente es la competenciade grandes multinacionales de ropa. Teixits Cardona tuvo un momento de prosperidad con la llegada del turismo, pero cuando en vez de confeccionar la ropa para los clientes, estos empezaron a comprarla ya confeccionada, toda la industria textil empezó a decaer. «Antes los tejidos eran de mucha calidad y las confecciones también, se hacían auténticas maravillas», lamenta Dorita

Dorita, modelo de Barrau

Salvadora Ferrer también es conocida en Santa Eulària y en toda la isla por haber sido una de las musas del pintor Laureà Barrau. Su rostro aparece en ‘Mujeres tendiendo ropa’ o en la obra ‘Dorita’. Las dos telas son del año 1952 y se conservan en el Museu de Terrassa. Dorita explica, mientras enseña los recortes de los periódicos y las revistas de la época, donde ella salía, que muchos de los residentes de Santa Eulària acabaron siendo modelos del artista catalán.

Fernando señala que su madre, a sus 83 años, lleva desde 1961 al frente de la tienda y no quiere dejar de trabajar mientras pueda. «Llega cada día a la tienda a las 8 y cuarto de la mañana, barre y limpia la acera y a veces, cuando cierra a la 1 y media, no se va a su casa sino que come un bocadillo en el bar de enfrente para seguir en la tienda» comenta orgulloso el hijo de Dorita.

El edificio donde se ubica la tienda también es otro de los motivos por lo que Teixits Cardona ha sido elegido como emblemático de Ibiza. Data de 1890 y el Ayuntamiento de Santa Eulària lo ha catalogado como bien patrimonial. Fernando explica que, debido a esta catalogación, solo han podido hacer una pequeña reforma para reforzar las vigas del techo, pero el edificio se conserva sin ninguna modificación desde que fue erigido.