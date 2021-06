Patricia Guasp Barrero: «El PP sale indemne de la corrupción mientras nos autodestruimos»

No, en absoluto. El comité disciplinario nacional resolvió que había que expulsarle no sólo por la decisión unilateral que emprendió contra la línea y estrategia del partido. Él conoce muy bien el reglamento interno del grupo parlamentario y del partido. A los portavoces los elige el partido, no se hace de forma asamblearia por los propios grupos. Él firmó una carta ética y el compromiso de ser leal y, sobre todo, cumplir con el reglamento. Sabía que esto iba a tener unas consecuencias porque se le advirtió previamente en varias ocasiones. Además, en su expediente se incluyó el caso de un cobro irregular de dietas.

También hubo otros dos diputados que firmaron la carta en la que se pedía el cambio de portavoz, ¿por qué no se ha actuado igual con ambos?

Ya digo que es una decisión de la organización a nivel nacional. Se abrió expediente a los tres diputados que emprendieron esa acción unilateral. No me refería solo a Maxo Benalal. Además, detrás de esa acción, como explicó el secretario de organización nacional, había unos intereses personales que eran completamente distintos en cada caso. El objetivo no era el cambio de portavoz.

¿Pero por qué se ha perdonado a los otros dos diputados?

Ha sido el comité disciplinario del partido el que lo ha decidido. A él [Benalal] se le suma en su expediente un cobro irregular de dietas que nunca vamos a tolerar.

¿Qué tenía contra usted Maxo Benalal?

Eso deberán preguntárselo a él. Discrepo de todo lo que él ha alegado.

¿Da por hecho que Benalal no abandonará el Parlament?

Sí, lo hemos visto en prensa. Esta es una forma de transfuguismo. Él concurrió a las elecciones con una lista y firmó una carta ética en la que se comprometía a seguir la línea del partido y, si se le expulsara o dejara el partido, debería devolver el acta. La voluntad de los electores era la de votar a un diputado de Cs para representar a Ibiza en el Parlament.

¿Cree que se debería modificar la ley para que en estas situaciones el político expulsado no retuviera su cargo?Sí, habría que cambiar la ley electoral porque ahora el acta pertenece a la persona, no al partido. El pacto antitransfuguismo es un paso importante.¿Qué explicación le dio Benalal sobre el cobro indebido de 15.000 euros en dietas?

Tuvimos una reunión del grupo al conocer lo que estaba ocurriendo en la que yo expliqué y dejé muy claro que nuestro partido era muy riguroso en cuanto a la conducta ética en el cobro de dietas. Luego los pasos que dio [Benalal] fueron personales, de intentar regularizarlo, pero por lo visto era mucho mayor la cantidad. Pero es un tema que no conozco con profundidad porque es un tema personal.

¿Cómo encaja usted, con todos los ‘enemigos’ políticos que hay en el Parlament, que sus propios compañeros de grupo intenten quitarle la portavocía?

Bueno, yo ahora miro hacia el presente y el futuro. El partido no vive un buen momento, no voy a negarlo. Después de las elecciones de Madrid no era el momento para que se produjera más desunión, sino todo lo contrario, y seguir trabajando como hasta ahora. Hemos sido muy decisivos en el Parlament con los acuerdos que hemos cerrado con el Govern en beneficio de autónomos, pymes, de las familias… Lo fácil es hacer una oposición destructiva como la de PP y Vox y nada de trabajo. Es un tema que se ha solucionado. La autocrítica es buena y necesaria, pero la crítica destructiva desde dentro yo, sinceramente, no la entiendo.

El segundo teniente de alcalde de Sant Antoni José Ramón Martín, de Ciudadanos, ha criticado en varias ocasiones la falta de democracia de su partido porque los órganos de dirección no los escogen los afiliados. ¿Qué piensa de esta crítica?

Todo el mundo es libre de opinar, pero ya le digo que la crítica destructiva no nos lleva a ningún sitio, salvo a la autodestrucción, que es lo que quieren nuestros adversarios políticos. Es una lástima caer en eso. Él conoce perfectamente el reglamento del partido, que recoge cómo debe ser la elección de los cargos orgánicos, y que fue aprobado por más del 90% de los militantes. No lo entendimos [las críticas del concejal] en su momento, pero la verdad es que la relación con él es buena en este momento, y es con lo que me quedo.

¿No se le ha abierto un expediente?

Se abrió y se cerró con una amonestación verbal porque ha tenido la voluntad de seguir en línea con el partido y está haciendo un buen trabajo en el gobierno de Sant Antoni.

¿Le preocupa que se haya desmarcado de la dirección insular y vaya por libre?

Bueno, no es cierto que no vaya en línea y que esté desmarcado completamente de la dirección. Creo que con el coordinador insular, Javier Torres, hay esa relación orgánica, y hace poco estuvieron juntos en el partido del ascenso de la UD Ibiza a Segunda. No hay ningún problema en este aspecto y participará en el acto del partido [el del pasado jueves].

¿Qué tiene que cambiar en dos años para que, visto lo que ha pasado en Cataluña y en Madrid, Ciudadanos pueda seguir en las instituciones de la isla?

Yo sigo confiando mucho en que este proyecto es necesario, y cada vez más. El 17 de julio vamos a celebrar una convención política en la que todos los afiliados podrán participar elevando propuestas políticas de futuro. Y aquí en Balears vamos a poner en marcha encuentros con todas las agrupaciones de las islas para debatir las ideas y propuestas que trasladaremos a la convención.

Con los reveses que ha sufrido Ciudadanos en los últimos meses y la marcha de cargos destacados, ¿ha habido muchas bajas de afiliados en la isla?

Aquí ha habido alguna baja, pero como las ha habido en los últimos años. Pero también se han registrado altas. Justo esta semana se han producido dos. Hay afiliados nuevos o gente que se reengancha que quieren aportar cosas al proyecto en este momento. Tenemos ilusión y confianza que en los dos años que quedan para las elecciones sepamos volver a ocupar ese espacio político que… Lo que más me molesta es que mientras estamos en esta autodestrucción y crítica interna, el PP sale indemne de los casos de corrupción o el señor Sánchez aprueba indultos por la puerta de atrás. Los dos partidos, que quieren que desaparezcamos, se benefician de ello.

El objetivo promulgado por Ciudadanos es el de romper el bipartidismo, ¿piensa que eso se puede lograr gobernando con el PP en el Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Antoni?

Es cierto que querríamos ser la alternativa liberal y gobernar en todos los sitios. Pero eso se ha acabado y hay que entender que la política se basa en acuerdos y pactos de gobierno. Los pactos actuales están heredados [por la nueva dirección]. En un momento se hablaba de socios preferentes, algo que a mí no me gusta nada. Tenemos un programa, unas propuestas y es lo que acordamos, no un acuerdo con un partido. En el Consell y Sant Antoni se ha avanzado mucho en transparencia, que exigen los ciudadanos. Esto ha sido gracias a Cs. El gobierno con Vicent Marí en el Consell está funcionando.

Por muy bien que funcione el pacto, el PP ha fagocitado a Ciudadanos. ¿No cree que su partido debería desmarcarse más de su socio?

Nos ha pasado también en Madrid y en todos los gobiernos. Hay que ser capaces de capitalizar todas las propuestas de Cs. Aparte de Javi Torres, está Irene Torres, que es directora insular de Comercio, y la parte de ayudas a los comercios, la moda Adlib… todo ello viene de su mano, pero al final hay una consellera del PP [María Fajarnés] que capitaliza toda esa gestión. Mi idea es que se vea más el partido, que sea el que propone en un consejo de gobierno unas propuestas que se llevan a cabo. Vamos a trabajar más esta parte.

¿Y cómo se debe hacer?

Siempre con lealtad al pacto de gobierno, a las propuestas, y a los ciudadanos, pero no al PP. Además, ellos [el PP] han demostrado una deslealtad a nivel general, y no me refiero a Vicent Marí. Así como con el anterior líder del PP [Gabriel Company] no compartía casi nada con él, a Vicent Marí le veo otro talante. Ha querido participar en el pacto de reactivación de Balears. Tiene una forma de hacer las cosas muy diferente. En el PP de Ibiza podemos hallar vías comunes. Pero sí que vamos a trabajar en capitalizar más la gestión, con más iniciativas a nivel de partido y no tanto institucionales.

¿Le preocupa la posibilidad de que debido a la tendencia electoral del partido se produzca la marcha de cargos de Cs de Ibiza al PP?

No, yo estoy tranquila. Todos los cargos me han transmitido que están en línea con la dirección autonómica y nacional y la estrategia del partido. Luego cada uno, a nivel personal… Es una decisión personal. Poco se puede hacer, pero ir al PP es ir a un partido conservador. Nosotros somos de centro y formamos parte de la familia europea de los liberales. El PP siempre dice que navega hacia el centro, pero llevan así 40 años. Ellos sabrán si quieren pertenecer a un partido conservador.

¿Considera que la entrada de Bauzá en Cs, gestada en Madrid, perjudica a su partido en Balears?

No, nosotros pensamos que todo el mundo suma. Es eurodiputado y está haciendo un trabajo importante, ahora con el pasaporte covid y con todo lo relacionado con el turismo, que es fundamental para Balears.

La nueva líder del PP en Balears, Marga Prohens, asegura que José Ramón Bauzá está más próximo a Armengol. ¿De quién está más cerca usted?

No entiendo estas declaraciones. Entran dentro de ese juego político de desgaste del contrario del cual no me siento identificada. Unos nos acusan de que el PP es nuestro socio preferente y ella dice que es Armengol. Me parece una demagogia y un juego sucio que está fuera de la realidad. Ni Vicent Marí [el presidente del Consell, del PP] lo entendió. Estuve hablando con él sobre esto. Nosotros gobernamos con el PP justamente en una institución tan importante como el Consell de Ibiza, además de otros municipios de las islas. A mí no me gusta este Govern, pero un gran logro de Ciudadanos ha sido moderarlo en un momento de crisis económica brutal. ¿Eso es estar cerca de Armengol? Yo creo que no, es estar cerca de los ciudadanos.

¿Cómo califica la gestión de la crisis sanitaria del Govern?

Ha habido muchos errores, de improvisación. Pero hay uno, que es grave, y hace meses que se lo digo a Armengol: la toma arbitraria o, mejor dicho, no bien explicada de las restricciones, también por islas. En Ibiza no se han entendido las restricciones. Ha habido mucha propaganda y poca comunicación real. No se ha tratado a los ciudadanos como adultos. Armengol cuenta con un comité de expertos, al que siempre hacen alusión en los acuerdos que adopta el Consell de Govern. Nunca hemos visto estos informes. Llevo meses pidiéndolos.

¿Piensa que el PP hubiera gestionado mejor la pandemia?

Eso no lo voy a contestar. Nos ha tocado en este momento lidiar con este gobierno tanto nacional como autonómico, y el PP no ha hecho nada por intentar acordar medidas con agentes sociales y económicos a favor de los autónomos y pymes de nuestra comunidad. Esto es algo objetivo.