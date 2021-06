La invasión de las ultramodelos

Aunque si hubo un momento emotivo en la celebración del medio siglo de Adlib fue cuando un grupo de niños, prendidos de ramilletes de enormes globos blancos, llenaron la pasarela al ritmo de los acordes del ‘Cumpleaños feliz’. Vestidos con creaciones de Ibimoda y Tony Bonet, saltaron y giraron convirtiéndola en un mar de globos ondulantes. Para entonces, casi al final del desfile, algunos de los invitados se resistían a ponerse la obligatoria mascarilla aunque desde el Consell de Ibiza se les repitió en varias ocasiones que, ya sentados entre el público, debían hacerlo. Todo un ejemplo. No fue el único. Alguno de los invitados VIP llegó, incluso, a usar el vergel mediterráneo en el que habían convertido el baluarte como cenicero.

Sólo estaba permitido prescindir del odiado tapabocas en el backstage, cerrado a cal y canto a todo aquel que no se hubiera hecho una prueba de covid en las últimas horas, y en el photocall. A falta de muchos famosos, en él posaron buena parte de los diseñadores, Nieves Álvarez, que pidió unas gafas de sol para no deslumbrarse con el intenso sol de la tarde, políticos, la periodista Marta Robles y el estilista Josie. Aunque si hubo alguien que se hartó de posar fue la consellera de Economía, Hacienda y Desarrollo Empresarial, María Fajarnés, a la que no se veía tan cómoda en esta lid como a las ultramodelos.