GxF y PSOE consolidan su pacto en Formentera, que Sa Unió da por «agotado»

Si de algo sirvió el pleno extraordinario del Consell de Formentera de ayer, sobre el estado de la isla, fue para consolidar la alianza entre GxF y PSOE, que gobiernan en coalición, con amplia mayoría, la institución insular. En cambio, el discurso de la oposición de Sa Unió (PP, Compromis e independientes) estuvo cargado de reproches por lo que el bloque de centro derecha considera «falta de consenso y transparencia» en la gestión pública. Su principal ataque, en el ecuador de la legislatura, fue para decir que el equipo de gobierno no ha cumplido sus compromisos programáticos y que no ha sabido renovar su discurso: «Su mandato está agotado», dijo el portavoz de Sa Unió, Llorenç Córdoba, a la presidenta Alejandra Ferrer, que en octubre de este año dejará la presidencia para que Ana Juan (PSOE) la asuma, detalle que el portavoz de Sa Unió se encargó de subrayar.

Córdoba negó la mayor en su intervención, pausada y moderada sin salirse del guion, y quiso desmontar el trabajo realizado por el equipo de gobierno atacando su negativa a bajar impuestos, su falta de concreción a las ayudas a los autónomos y empresas en tiempos de pandemia pero especialmente e incluso «el caos en materia educativa a falta de ampliarse el IES Marc Ferrer y poniendo palos en las ruedas para que abriera el colegio [concertado] Virgen Milagrosa».

La presidenta del Consell ocupó buena parte de su intervención en explicar todo el esfuerzo realizado por la institución en el último año, marcado por la pandemia. Poniendo el acento en el Plan de Reactivación Económica que incluye el de promoción turística de esta temporada, aprobado por unanimidad (incluida la oposición) para poner en marcha toda una serie de medidas para ayudar a las personas que «se han quedado sin nada», dijo Ferrer, y también «a los autónomos, empresas, familias, sin olvidar a los mayores, niños y jóvenes». En materia de Turismo, Ferrer destacó el contacto con las patronales y todos los sectores para llegar a acuerdos en materia sanitaria y para garantizar una temporada lo más segura posible.

Este pleno sobre el estado de la isla no es otra cosa que una oportunidad anual para que los grupos políticos que forman el Consell puedan resumir las propuestas ejecutadas y futuras. Consta de dos sesiones. La de ayer fue más disertativa que práctica y en la segunda sesión, el miércoles 16 de junio, será cuando se debatan propuestas en firme que no dejan de ser meras declaraciones de intenciones.

Alejandra Ferrer, en su intervención de casi una hora en la sesión plenaria, expuso el resumen de su gestión del último año marcado por la pandemia del covid.

La presidenta del Consell también enumeró en su intervención algunas de las demandas históricas: «No dejaremos de luchar por conseguir la regulación del fondeo en todo el litoral de Formentera y garantizar la protección marítima y terrestre del Parque Natural de ses Salines». También se refirió al proyecto de regulación del fondeo en s’Estany des Peix «que nos permitirá reordenar esta zona emblemática y de gran valor medioambiental». Aseguró que el Consell trabaja «en la licitación del proyecto y en las bases de la regulación de esta zona para garantizar el equilibrio entre los usos y su protección».

Ante el cuestionamiento del lider de la oposición, Llorenç Córdoba, sobre «lo que ustedes llaman modelo de isla pero que nadie sabe que es», la presidenta contestó que las prioridades del equipo de gobierno son claras con proyectos importantes y logros en demandas históricas, para añadir: «Ahora ha llegado el momento de profundizar en nuestro modelo de isla y, sobre todo, en una Formentera donde lo más importante sean las personas y su calidad de vida». Recordó que el turismo es la principal actividad y debe servir también para estimular otros sectores (artesanía, agricultura, pesca, ganadería). «Queremos un turismo respetuoso, que sea el medio para llegar a una vida de calidad de las personas».

