«Las enfermeras somos extraordinarias en lo cotidiano»

El año pasado no pudieron celebrarlo pese a reconocerlas como indispensables. En el actual su labor sigue de relieve pero las reclamaciones tampoco han cambiado mucho. Por ello, las enfermeras de Ibiza y Formentera celebraron ayer, por partida doble, un Día Internacional de la Enfermería muy reivindicativo.

El acto, organizado por el Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (Coiba) se desarrolló a partir de las 17.00 horas en la sede del Club Diario de Ibiza, y tuvo como elemento central una mesa redonda celebrada bajo el título de ‘Influencia de las enfermeras en la salud de la comunidad’. En ella participaron Rosamaría Alberdi, la primera enfermera que recibió el título de Doctora Honoris Causa; Carmen Ferrer, primera enfermera gerente de un hospital en España -el de Guadarrama-; Sara Soriano, recientemente graduada de Enfermería; Angélica Miguélez, que ejerció hasta hace poco como subdirectora de atención a la cronicidad, coordinación sociosanitaria y enfermedades poco frecuentes, e Iris Herranz, de riesgos laborales del Área de Salud de Eivissa y Formentera.

Durante sus exposiciones, realizadas ante un auditorio lleno de compañeras, las ponentes de la mesa redonda reclamaron la puesta en valor del papel de las enfermeras dentro del sistema de salud y señalaron la dimensión de su labor en la sociedad. Además, incidieron en la necesidad de formar parte de la toma de decisiones en el ámbito de la gestión sanitaria.

En esta línea, se señaló también la importancia de compartir objetivos y actuar colectivamente para lograr una mayor representación e influencia y se puso de relieve la falta de mujeres en la gerencia de los hospitales.

«Ya no queremos más ser heroínas. Queremos hacer lo extraordinario cada día con confort y seguridad para todos»

También abordaron la visión de la profesión por parte de la sociedad y criticaron que, pese al reconocimiento que se dio a las enfermeras en los primeros instantes de la crisis sanitaria, aún se las reduzca a un papel meramente auxiliar dentro del ámbito profesional sanitario. Asimismo, denunciaron que la mitificación de su oficio no se corresponda con una atención real a sus reclamaciones. «Ya no queremos más ser heroínas. Queremos hacer lo extraordinario cada día con confort y seguridad para todos», declaró Alberdi al respecto.

Mònica Yern, presidenta de la junta del Coiba en Ibiza y Formentera, se encargó de conducir la mesa inaugural. En ella estuvieron presentes la responsable de estudios de Enfermería de la Universitat de les Illes Balears en Ibiza, Ina Cardona; la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell; la teniente de alcalde de Vila, Carmen Boned, y el subdirector de Cuidados Asistenciales del Servei de Salut, Carlos Villafáfila.

Este año la habitual entrega de premios se llevó a cabo por partida doble, al sumar a los colegas de profesión que en 2021 se jubilan o cumplen 25 años colegiados, los compañeros que lo hicieron durante el año anterior.

El Coiba también reconoce la labor informativa con la entrega del premio Enfermería Visible. En esta ocasión la galardonada en la categoría de audiovisual ha sido la periodista Noemí Martínez, de Cadena SER Ibiza, por el reportaje ‘Los sonidos de la UCI’, aunque finalmente no pudo asistir y fue su compañero Joan Tur quien recogió el diploma. Por su parte, Elena Navarro ha sido premiada en la categoría de prensa por el trabajo ‘Et diuen que no et vagis, que no volen morir sols’.

Hacia el final del acto, hubo un recuerdo para cinco compañeros fallecidos y se guardó un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista

La colla de ball pagès Brisa de Portmany fue la encargada de poner la nota musical.