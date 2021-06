La Banda Municipal de Música de Santa Eulària retoma la actividad de conciertos esta tarde, después de más de un año de paro forzoso de las actividades a causa de las restricciones en prevención del covid-19. La última actuación que se llevó a cabo tuvo lugar en el marco de las fiestas de Santa Eulària, en febrero de 2020, por lo que el regreso se da después de un año y cuatro meses. Así pues, este sábado, a las 20.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento, la Banda Municipal retomará la actividad con la que iniciará un período de conciertos que se alargará por un mes, hasta el sábado 10 de julio.

El repertorio es muy variado y está orientado a todas las edades, con obras como Aladdin’, ‘Moon River’, ‘Smoke on the water’, ‘Eighties Flashback’, ‘Simon and Garfunkel Collection’ y ‘Disco Lives’. Los siguientes conciertos de la Banda serán en Sant Carles, el miércoles 23 de junio y el 4 de julio a las 21 horas. Y en es Canar, el sábado 10 de julio a las 21 horas.