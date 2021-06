Santa Eulària prevé que en este mandato comience la segunda fase del Palacio de Congresos

Para ello, los arquitectos que hace 20 años ganaron el concurso de ideas, Jesús Ulargui y Eduardo Pesquera, han modificado y adaptado el proyecto inicial a las necesidades del sector de congresos y eventos. También se ha reducido en un 30% el coste del proyecto inicial para facilitar la obtención de financiación. En concreto, la segunda fase tendrá un coste de 19,7 millones de euros.

La alcaldesa, Carmen Ferrer, presentó ayer junto a sus autores el proyecto básico al Consell, Fomento de Turismo, la Federación Hotelera, Pimeef e Ibiza Convention Bureau. Ahora, en un plazo de entre seis y ocho meses se prevé contar con el proyecto de ejecución. Además, el presidente del Consell, Vicent Marí, explicó que este año se debe resolver la asignación de los fondos Next Generation y que, si se confirma su asignación, se podrá licitar ya su construcción. De entrada, el plazo de ejecución de las obras será de tres años debido a que durante el periodo de verano deberán interrumpirse para no causar molestias a los hoteles de la zona.

Consumo energético cero con paneles solares El arquitecto Jesús Ulargui explicó que ha sido «un enorme reto» convertir un proyecto de hace 15 años en otro «más sostenible y que funcione para más cosas». Tal como avanzó este diario, el nuevo edificio, que ocupará todo el espacio del aparcamiento actual, constará de una gran sala de 2.600 metros cuadrados que, con un sistema de plataformas, se podrá dividir en espacios más pequeños y en un auditorio con mil butacas. El consumo energético será «cero» porque se abastecerá íntegramente de placas solares que se instalarán en la cubierta.



Vicent Marí recordó que, aunque los fondos proceden de la Unión Europea, el Gobierno central tiene «la última palabra» en su distribución. En todo caso, el presidente destacó que el proyecto «cumple con los objetivos que marca la UE» para esta línea de ayuda destinada al impulso de la recuperación económica.

Oferta «pionera» en Balears

El presidente abundó en que la financiación «no puede ser un impedimento» para que se ejecute ya esta infraestructura, que, recalcó, «no se puede demorar más», al tiempo que señaló que si falla la opción europea (o si no cubre el cien por cien), habrá que «buscar la participación de las instituciones», tanto del Ayuntamiento como del Consell y el Govern.

Marí recordó que Santa Eulària fue «pionera» con la primera fase del Palacio de Congresos, pero luego la oferta de eventos en la isla quedó «algo descolgada» cuando Palma levantó su propio edificio.

«Ha de salir sí o sí», resaltó Marí, quien, además, dijo que ahora mismo no se piensa en la posibilidad de que no se obtenga la ayuda europea. «Es la única alternativa que tenemos. Pensar que no será así sería salir derrotados. Es un proyecto de isla que beneficia a todos los ibicencos».

En este sentido, la alcaldesa destacó que se trata de una cuestión «estratégica» y una «necesidad» que «reclama el sector turístico desde hace tiempo». Precisamente, Ferrer indicó que «se pierden muchos canales de comercialización» por la falta de esta infraestructura. Además, el resto de la oferta de la isla tiene «la calidad» necesaria hacer «aún más viable» el proyecto, según Ferrer.

