Primer día no festivo sin contagios de coronavirus en más de tres semanas

Las Pitiusas registraron el miércoles la primera jornada no festiva sin contagios de coronavirus de los últimos 23 días, según el Área de Salud de Ibiza y Formentera. Ese día, el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses no detectó ningún positivo, indicó la conselleria balear de Salud. En realidad, el 30 de mayo tampoco se confirmaron nuevos casos, pero era un domingo, día en el que únicamente se realizan pruebas de covid urgentes a personas que tienen que ingresar en el hospital. El último día no festivo en el que no se contabilizaron nuevos contagios fue el 18 de mayo, hace algo más de tres semanas.