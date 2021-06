Cuando llega el bebé y no hay tiempo de ir al hospital

Tener a mano ropa limpia y buscar un lugar lo más cálido posible para que cuando nazca el bebé no sienta frío. Ésas son las primeras indicaciones que reciben aquellos a quienes, sin quererlo, les sorprende la llegada de su bebé lejos de un centro sanitario, explica Juan Miquel Aparicio Febrer, enfermero del 061, que asegura que estos casos no son extraños. De hecho, el último lo atendieron la madrugada del jueves, cuando una mujer de 37 años, embarazada de 38 semanas, se puso de parto en su propia casa, en el municipio de Santa Eulària. Como el pequeño estaba ya a punto de nacer, no pudieron siquiera plantearse llegar al hospital, por lo que el padre llamó al 061 que, a través del teléfono le dieron las indicaciones para atender él mismo el alumbramiento.