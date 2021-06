Que el Ayuntamiento de Ibiza no se haya anticipado a los problemas que iba a provocar el uso en exclusividad del campo de fútbol de Can Misses por parte de la UD Ibiza, y que perjudica de forma directa a otros deportistas que utilizan estas instalaciones, como el CD Ibiza o el club de atletismo El Pitiús. Ambos han manifestado ya su malestar con las alternativas que les ha dado el Consistorio, que no consideran aceptables ni realistas. El Ayuntamiento debe buscar soluciones viables para que los damnificados por la subida del Ibiza a Segunda puedan mantener su actividad deportiva en las mismas condiciones que hasta ahora.

Que tanto el PSOE como el PP llamen al consenso y al diálogo para sacar adelante la primera ley balear de Educación. Es fundamental un pacto entre los principales partidos para garantizar la estabilidad en la educación, y evitar las continuas modificaciones normativas de la mano de los cambios al frente del gobierno, como ocurre con las leyes estatales. La educación no debe ser terreno de confrontación política.