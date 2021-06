La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera ha remitido un comunicado con duras críticas al Ayuntamiento de Ibiza por un bando sobre las obras en el municipio este verano, ya que no las prohíbe, solo limita su horario, y exige la paralización urgente de las obras de junio a septiembre.

Los hoteleros manifiestan su "decepción con la gestión municipal" porque permitir obras genera mucho ruido "al lado de 3.000 plazas de alojamiento". La nota añade que esta decisión del Consistorio ha sido tomada sin consultarles y "se revela ahora como un acto imprudente y no meditado, que deja a los alojamientos afectados llenos de clientes insatisfechos y quejosos" por las molestias que producen las obras.

La Fehif critica que el perjuicio de los ruidos se suma a la incertidumbre que vive el sector, que está programando las aperturas con más sombras que luces ante el desconocimiento de cómo se va a desarrollar la temporada.

"Lamentamos que no se defienda el turismo en la ciudad de Ibiza, y que en la zona donde se concentra el mayor número de plazas turísticas de la ciudad, se vayan a ejecutar durante el verano al menos media docena de obras, alguna de ellas de titularidad pública. El sector de la construcción no se ha visto tan afectado por la pandemia, y sí el alojamiento y todos los sectores turísticos, que el año pasado casi no tuvieron actividad. Sin embargo, es la actividad turística la sacrificada", añade la Federación Hotelera.