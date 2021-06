El Govern ha catalogado a diez establecimientos emblemáticos de Ibiza en el marco del proyecto ‘Emblemàtics Illes Balears’ que busca proteger y hacer visible el tejido comercial tradicional.

Los comercios de la isla forman parte de los 102 establecimientos comerciales de 14 municipios del archipiélago que ya están catalogados, informó el Ejecutivo balear en un comunicado.

El vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, presentó la web (www.emblematicsbalears.es) en un acto celebrado en el Centro de Cultura Can Jeroni, en el pueblo de Sant Josep.

Yllanes destacó que el proyecto es un reconocimiento a los establecimientos tradicionales que contribuyen a la «singularidad de los espacios urbanos y, en definitiva, de los municipios y de la sociedad», dijo.

Yllanes aseguró que el proyecto está abierto a que se incorporen nuevos municipios y comercios. Demomento, los municipios de Ibiza que ya cuentan con establecimientos catalogados son Santa Eulària, con cinco: Alfarería a Teulera, Bodega Ca na Ribas, Can Andreuet, Las Dalias y Teixits Cardona, y Sant Josep, con otros cinco: Can Jordi, Can Pep Xica, Can Pou, Can Reial y Can Ros.