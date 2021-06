Un decreto facilitará el cierre de las playas en la noche de Sant Joan en Ibiza y Formentera

El Govern emitirá en los próximos días un decreto para dar cobertura legal a los ayuntamientos de los municipios costeros de las islas para impedir el acceso a las playas a partir de las 22 horas durante la noche del próximo 23 de junio, coincidiendo con la revetlla de Sant Joan, con el objetivo de evitar aglomeraciones de gente. De esta forma, los consistorios tendrán vía libre para organizar los dispositivos de seguridad a partir de media tarde y evitar de esta forma que se produzcan masificaciones en las playas, que tradicionalmente se llenan de público esa noche para participar en los tradicionales rituales mágicos de Sant Joan.

Es una de las decisiones adoptadas en una reunión entre representantes de la Felib y el Govern que se celebró el pasado miércoles, que también dio el visto bueno a los municipios para celebrar las ferias y las fiestas patronales si cumplen las limitaciones impuestas con motivo de la pandemia.

Así, los ayuntamientos pueden empezar a programar actos en el marco de sus fiestas patronales de verano, «siempre teniendo en cuenta las medidas ya conocidas para evitar la transmisión», según apuntó ayer el presidente de la Felib y alcalde de Costitx, Antoni Salas, presente en la reunión junto a la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, entre otros cargos.

Las exigencias

Los eventos festivos deberán celebrarse en exteriores o lugares bien ventilados y los asistentes estarán obligados a llevar la mascarilla mientras esta siga siendo obligatoria. También habrá que vigilar que haya una distancia de seguridad «correcta» entre el público y controlar las pautas de aforo y horario de finalización de las actividades de ocio que dicte el Govern.

Municipios y Govern coinciden en que «el virus no ha desaparecido» y todavía se producen nuevos casos e ingresos hospitalarios, además del «peligro» que suponen las nuevas variantes.

No obstante, también consideran que la situación en Balears «hace meses que está controlada y estable» y que «la gran mayoría de casos detectados ya no reportan mucha gravedad» porque se ha avanzado en la vacunación y en junio está previsto que el proceso se acelere todavía más. Por estos motivos, la apertura de medidas podrá ser «más amplia» que hasta la fecha, aunque todavía no se alcanzará la «plena normalidad», según el presidente de la Felib.

No a las fiestas multitudinarias

Las fiestas populares más multitudinarias todavía deberán esperar. En principio, no está previsto que se autorice la celebración de fiestas en todas las islas donde en circunstancias normales se concentran miles de personas.

En este sentido, Salas indicó que «hasta que no se dé por extinguida la pandemia hay que evitar aglomeraciones y actividades descontroladas». A su entender, «ahora todo puede cambiar tanto en positivo como en negativo, pero la pandemia y el sentido común nos dicen que podemos celebrar las fiestas a las que estamos acostumbrados; podemos hacer fiestas similares, alternativas o parecidas, pero no las mismas».

En cualquier caso, el representante de la Felib recuerda que «la autonomía municipal está por encima de todo», si bien precisó que esta también está condicionada a las medidas sanitarias de rango superior.