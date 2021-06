El Área de Salud de Ibiza y Formentera registró 27 agresiones a sanitarios en 2020

En cuanto a categorías, los médicos son los que más agresiones han sufrido en ambos años (14 en 2020 y 28 en 2019), seguidos de enfermeras (6 en 2020 y 15 en 2019). También han sufrido agresiones, por este orden, administrativos, técnicos en cuidados de enfermería y celadores.

Por centros, en la atención primaria es donde más agresiones se registran en 2020 (14 agresiones), seguida de la atención hospitalaria, con 12 agresiones en el Hospital Can Misses y una en el Hospital de Formentera. En 2019, sin embargo, se notificaron más agresiones en el ámbito hospitalario: 37 en Can Misses y 6 en el Hospital de Formentera, mientras que en los centros de salud se produjeron 17, una en la Unidad de Salud Mental y una más en una atención domiciliaria. Por tipología, la mayoría de las agresiones son verbales (24 en 2020), frente a las 3 físicas; en 2019 se notificaron 53 agresiones verbales y 9 físicas. Acabaron siendo denunciadas 2 agresiones en 2020 y 8 en 2019.

En los cinco primeros meses de 2021 se han notificado 9 agresiones (2 físicas y 7 verbales). En el ámbito hospitalario se han producido 5 y las 4 restantes han tenido lugar en los centros de salud. De todas ellas, 6 las han padecido médicos, otra una enfermera, otra un técnico en cuidados de enfermería y una más un celador.

Campaña de prevención

El Área de Salud ha puesto en marcha una campaña de comunicación contra las agresiones al personal sanitario. La campaña se llama ‘Tiene delito…’ y recuerda que la legislación —artículo 550 del Código penal— contempla penas de prisión de uno a cuatro años y una multa de tres a seis meses para los agresores, recuerda en la nota de prensa.

La campaña de comunicación, integrada por pósteres y salvapantallas, emitirá el mensaje, de boca de distintos profesionales, 'Tiene delito que me agredan', 'Tiene delito que me insulten' o 'Tiene delito que me amenacen'.

Además de esta campaña, el Servicio de Seguridad de los Profesionales del Servicio de Salud de Balears ha puesto en funcionamiento la aplicación NIRA, para notificar y registrar agresiones de usuarios a los profesionales del sistema sanitario. El sistema digital NIRA, al que se puede acceder por medio de un código QR, sustituye el impreso en papel para notificar agresiones y permitirá facilitar el registro de las agresiones a los profesionales, mejorar la investigación de las agresiones, y potenciar su análisis. El Área de Salud ha colocado más de medio centenar de códigos QR para facilitar la notificación de las agresiones.