La UD Ibiza no descansa y continúa conformando la plantilla que debutará en Segunda División la próxima temporada. A las renovaciones del portero Germán Parreño y del defensa David Goldar, se ha sumado esta misma mañana la del delantero Ekain Zenitagoia.

«Este año ha sido para mí un poco complicado, porque al principio me lesionaba mucho. Cuando regresaba y cogía la forma me volvía a lesionar. Al principio me costó mucho.», lamentaba Ekain durante una entrevista concedida a este diario tras el ascenso de la 'Udé'. Pero el futbolista de Durango pudo quitarse la espinita clavada y acabar el curso jugando un papel decisivo en el ascenso del equipo al fútbol profesional. Ekain fue el encargado de transformar el penalti cometido sobre Kike López en el único gol del encuentro ante la UCAM Murcia, que dio el pase a Segunda División de la UD Ibiza. «Pensaba que el destino me tenía guardado algo, pero no creía que iba a ser el gol del ascenso, pero mucho mejor.», admitía.

A las renovaciones de Ekain, Goldar y Germán Parreño, hay que sumar el fichaje que comunicó la UD Ibiza el pasado martes del futbolista francés Kévin Appin, procedente del Hércules de Alicante CF.

Cabe recordar que Kike López, Kwasi Sibo, Kellyan, Ilyas Chaira y Mateo no jugarán con la UD Ibiza la próxima temporada en Segunda División, tal y como ya han confirmado desde el propio club.