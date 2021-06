Ningún contagio de coronavirus en las últimas 24 horas. El laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses no ha detectado ningún positivo en covid en las Pitiusas en la última jornada, una situación que no se producía en los últimos nueve días. Hay que destacar, sin embargo, que ese día, el 31 de mayo, era lunes, por lo que únicamente se realizaron pruebas urgentes. Así, el último día no festivo sin contagios fue el 18 de mayo, según el histórico de la conselleria balear de Salud. El número de casos activos, sin embargo, se mantiene en 128, los mismos que ayer, tras una jornada en la que los médicos no han dado ningún alta: 123 en Ibiza y cinco en Formentera.

Tampoco ha habido variaciones en el número de pacientes covid que necesitan atención hospitalaria, que siguen siendo nueve y todos ellos en el Hospital Can Misses. La distribución sigue siendo la misma: siete se encuentran en planta y dos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

A éstos hay que sumar los 119 que permanecen en sus casas en estado leve o asintomático, con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria: 114 en Ibiza y 5 en Formentera.

Se han reducido ligeramente, en uno, los sanitarios que se encuentran en vigilancia, que son seis, de los que dos se encuentran aún con el contagio activo, según detalla el Área de Salud de Ibiza y Formentera.