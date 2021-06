Adlib Ibiza: 50 anys de moda

Enguany la moda més representativa d’Eivissa, la moda Adlib Ibiza, celebra el seu 50 aniversari, una ocasió per commemorar de manera especial tot allò que ha fet d’aquesta moda un autèntic patrimoni cultural de la nostra illa. El Baluard de Santa Llúcia, a Dalt Vila, acollirà a les 19 hores l’emblemàtica passarel·la per on 16 dissenyadors retran el seu particular homenatge a la moda dels cotons, tuls, encaixos i transparències. Charo Ruiz Ibiza, Dolors Miró Ibiza, Elisa Pomar, Espardenyes Torres, Estrivancus, Etikology, Ibimoda, Ibiza Stones, Ivanna Mestres, K de Kose-Kose Privée, Monika Maxim Ibiza, Piluca Bayarri, S72 Hat, Tony Bonet, Vintage Ibiza i Virginia Vald, participaran en aquesta ocasió per celebrar les bodes d’Or d’Adlib Ibiza.

Ateses les restriccions per la COVID-19, la cabuda és limitada. Però a partir de les 19.00 h a la TEF, Televisió d’Eivissa i Formentera, i a les xarxes socials del Consell Insular d’Eivissa, podreu gaudir de la desfilada dels 16 dissenyadors que participen enguany en el 50è aniversari de la marca de moda eivissenca.

I també al Far de ses Coves Blanques a Sant Antoni de Portmany i a la Sala d’Exposicions de Santa Eulària des Riu, encara podeu gaudir de les mostres commemoratives dels cinquanta anys de la Moda Adlib. Consultau els horaris a les nostres xarxes socials.