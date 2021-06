Trece casos en un día en Ibiza, once de ellos de brotes

El laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses detectó en la última jornada trece nuevos casos de coronavirus, todos ellos en Ibiza, según la última actualización de datos de la conselleria balear de Salud. Once de ellos, sin embargo, eran contactos estrechos de brotes detectados previamente, indicó el portavoz del Comité de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Balears, Javier Arranz, que explicó que se está viviendo en estos momentos en Ibiza la misma situación que en Menorca hace unas semanas. Es decir, que aumentan los casos y las incidencias, pero al proceder de brotes localizados no preocupan tanto como si se tratara de contagios dispersos.

Estos trece nuevos contagios, sumados a las cuatro altas que dieron los médicos en la última jornada, sitúan los casos activos de covid en las Pitiusas en 132. Se trata de la cifra más elevada registrada en Ibiza y Formentera desde el pasado 18 de marzo, según el histórico de datos de la pandemia de la conselleria balear de Salud. Es de un 32% más que los contabilizados una semana antes. De ellos, 127 corresponden a Ibiza y cinco a Formentera.

El perfil del paciente crítico de covid en estos momentos «es el de un hombre que ronda los 50 años»

El número de hospitalizados subió en la última jornada, en la que uno de los afectados tuvo que ingresar en una unidad de críticos. En estos momentos hay diez personas ingresadas, una más que el lunes. El Hospital Can Misses acoge a cinco pacientes en planta y a cuatro en su Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), tres de ellos que ingresaron ya por covid y otro que dio positivo cuando llegó al hospital por otra patología. A éstos hay que sumar el contagiado que se encuentra ingresado en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, en planta. «Uno de los ingresados en la UCI tiene 38 años. Esto nos obliga a ser prudentes», indicó Arranz. Desde Can Misses señalaron que el perfil del paciente crítico de covid en estos momentos «es el de un hombre que ronda los 50 años», ya que las edades de los ocupantes de la UCI Covid son 38, 43, 59 y 75 años.

En sus casas, en estado leve o asintomático y con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria hay 122 personas, 117 en Ibiza y cinco en Formentera, isla de la que ya no hay ningún enfermo que requiera hospitalización.

El número de profesionales sanitarios apartados de sus funciones ante la sospecha de estar contagiados aumentó en la última jornada a siete, uno más que el día anterior. De ellos, dos tienen confirmado un positivo en covid, indicó un portavoz del Área de Salud pitiusa.