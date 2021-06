Colas para vacunarse por un problema informático y el elevado número de citas

Desde la gerencia detallaron que hubo «problemas de conectividad» que obligaron a hacer buena parte de los trámites a mano, lo que ralentizó el acceso a las instalaciones. Algunos usuarios denunciaron en redes las largas esperas que en algunos casos, según criticaron, se prolongaron durante «dos horas», sufriendo, además, el intenso calor que hacía ayer a mediodía. Desde la gerencia justificaron que el objetivo con estas filas bajo la carpa exterior era evitar que se acumulara gente en el interior del recinto. «Se ha reforzado el punto de vacunación para descongestionar el acceso y se ha implantado un sistema manual para agilizar la vacunación, actuaciones que está coordinando la directora de enfermería, Noelia Azqueta», añadió la dirección del área sanitaria.

El gerente del Ib-Salut, Juli Fuster, anunció ayer que en Mallorca comenzarán hoy a vacunar en los centros de salud, posibilidad que se está «analizando» si se amplía al resto de las islas, es decir, a Ibiza y Menorca. «A Formentera no porque ya se hace allí», apuntó el gerente del Servei, que recalcó que, en el caso de que esto se ponga en marcha, los usuarios tendrán la opción de escoger el lugar de vacunación, que será el mismo para la segunda dosis.

Trabajadores de temporada

En el caso de los turistas a los que les pille la segunda dosis en las islas, Fuster señaló que, de momento, no han recibido indicaciones del Ministerio al respecto. Fuster destacó que, más que turistas, lo que habrá en las islas en verano es «un porcentaje importante» de personas que se desplacen para trabajar y a las que habrá que administrar la segunda dosis. «Estamos abiertos a cualquier sugerencia», indicó Fuster, que destacó que en estos momentos ha recibido al menos una dosis de la vacuna el 44,2% de la población de las islas.

Sin embargo, las Pitiusas siguen siendo las islas con menos habitantes completamente inmunizados o en proceso de estarlo. En Ibiza han recibido al menos un pinchazo el 34% de los ciudadanos (50.293) y un 16,65% tienen ya la pauta completa (un total de 24.639. Cifras que en Formentera son aún más reducidas: un 25,62% y un 9,91%.

En la última semana, Ibiza ha sido la isla en la que más han aumentado las dosis administradas, un 16,7%, más de 10.000 vacunas, y la segunda (después de Menorca) en la que más se incrementó el número de personas completamente inmunizadas: un total de 5.265.

Las Pitiusas siguen siendo las únicas islas en las que aún no se ha vacunado al cien por cien de los mayores de 80 años. Fuster insistió ayer a toda la población que ya tenga que estar vacunada y a la que no hayan llamado para administrarles la primera dosis que lo comunique. «Los grupos no están cerrados», reiteró el director del Ib-Salut.

El Área de Salud de Ibiza y Formentera señaló ayer que esta semana tiene previsto recibir unas 10.400 dosis de la vacuna, «que se suman a las que ya hay en stock en el Hospital Can Misses». La gerencia destacó que el Recinto Ferial «estará cerca de su capacidad máxima, con nueve líneas de las diez que hay disponibles». De cara a las próximas semanas, se está hablando con el Consell de Ibiza para ampliar los puestos de vacunación en este espacio hasta los 14. «Hay capacidad para diez líneas y existe el diseño para la ubicación de cuatro adicionales que se llevará a cabo, previsiblemente, a finales de este mes», indicó el área sanitaria en una nota, en la que detalla que esta ampliación es «necesaria» para aumentar el ritmo de vacunación «con la entrada de grupos de vacunación más jóvenes».