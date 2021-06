El aeropuerto de Ibiza quiere minimizar el impacto visual de las obras en el aparcamiento

El conseller balear de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, anunció ayer que se ejecutarán trabajos provisionales en la zona en obras del aeropuerto de Ibiza para minimizar su impacto visual. Así, se colocará un asfalto provisional en uno de los accesos y se creará un parking alternativo, contando además con más personal de vigilancia, entre otras medidas.

Marí se ha reunido en las últimas semanas con responsables de las instalaciones. «Es una obra importante, con un coste importante», añadió el conseller, quien dijo que también pueden «aspirar a que se den prisa en la catalogación de los restos», algo que atribuyó al Consell de Ibiza.

Así contestó el conseller en el Parlament a la pregunta formulada por la diputada del PP Tania Marí sobre las gestiones realizadas para que, en plena temporada, se minimice el impacto de las obras que se ejecutan en el Aeropuerto de Ibiza.

El conseller recordó que las obras comenzaron hace meses, aunque el hallazgo de restos arqueológicos obligó a paralizarlas. «Estamos preocupados por el efecto de estas obras actualmente», reconoció Marí.

La diputada recordó que la mejora está inacabada, lo que es un «inconveniente» para los usuarios, visitantes y trabajadores del sector del transporte, lamentando la «penosa imagen» que se da a los turistas. Desde el PP consideran «necesario y urgente» actuaciones provisionales para minimizar el impacto visual de los trabajos a la salida de la terminal. También destacó las dificultades de los profesionales del sector del transporte público para realizar su labor puesto que sólo hay un carril habilitado, solicitando al conseller ayuda para este colectivo. «Es fundamental que actúen, que actúen ya», concluyó la diputada.

El conseller aseguró que el Govern «no es más responsable de lo que pueda serlo el propio Consell».

El Consell niega su responsabilidad en el retraso

Las palabras del conseller Josep Marí en el Parlament en las que dio a entender que parte de la culpa del retraso de las obras en el aparcamiento del aeropuerto era del Consell de Ibiza por no darse prisa en la catalogación de los restos arqueológicos no sentaron bien en la institución insular. Desde el Consell recordaron que no tienen competencias en estos trabajos, que dependen de la administración del Estado por ser una infraestructura estratégica. «El Consell no puede hacer ninguna resolución ni autorizar o parar obras», aseguraron en una nota en la que dijeron que han «estado siempre en disposición de asesorar al equipo redactor contratado por la Administración del Estado».